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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:57

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Уведомление о созыве собрания инициативной группой 15 дома 9 микрорайона

Собрание инициативной группы
10:00 часов 17 июня 2022 года
Местонахождение многоквартирного жилого дома: Мангистауская область, г.Актау, 9 мкр., 15 дом
Общее количество квартир, нежилых помещений: 90 квартир (из них 1 квартира - нежилое помещение).

В соответствии со статьёй 42-1 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» собрание созывается по требованию не менее десяти процентов собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома.
Инициативная группа в количестве 9 (девяти) собственников квартир, нежилых помещений инициирует созыв собрания собственников квартир, нежилых помещений
многоквартирного жилого дома.

Повестка дня:
1. Выбор формы управления - Объединение Собственников Имущества или Простое Товарищество (ОСИ, ПТ);
2. Избрание председателя ОСИ или доверенного лица ПТ (сроком на один год);
3. Избрание членов Совета дома (не менее трёх собственников сроком на три года);
4. Избрание ревизора или ревизионной комиссии (не менее трёх собственников сроком на три года);
5. Утверждение типового устава

Место, время и дата проведения собрания: г.Актау, 9 мкр., во дворе 15 дома, 27 июня в 19:0 часов
Форма проведения собрания: явочное

Ф.И.О. инициаторов собрания и номер квартиры
1. Мастихин Николай Владимирович, кв. 6
2. Фоменко Алексей Иванович, кв.19
3. Конысбеков Рустембек, кв.29
4. Захаров Юрий Евгеньевич, кв.36
5. Перевалов Василий Александрович, кв.43
6. Четаева Елена Владимировна, кв.54
7. Ордабаев Мир Клышбекович, кв.55
8. Ермаганбетов Нурхат Дуйсенгалиевич, кв.79
9. Темиралиева Райхан Жангельдиновна, кв.82

Итого инициаторов: 9 (девять) собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома.

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