Схему маршрута общественного транспорта поменяют в Актау

Новая схема проезда:

Как сообщили в городском акимате, прежняя схема маршрута автобусов №3 включала проезд между 19 и 30 микрорайонами. Теперь же, с 19 июня, они будут следовать только по автодороге между 28 и 29 микрорайонами.Данное изменение производится на основании указания дорожной полиции в связи с тем, что разворот автобусов на участке между 19 и 30 микрорайонами негативно влияет на безопасность дорожного движения.