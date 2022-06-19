Горожане продолжают справлять нужду в центре Актау

- Это уже переходит все рамки. Центр города, «Вечный огонь». Акимату что ли вообще наплевать? Куда нам остается жаловаться в таком случае. Наступило лето, приедут туристы, гости города, и что они будут видеть, и куда они будут ходить в туалет, за кусты что ли. Смешно аж даже, - в недоразумении говорит житель дома №10 в 10 микрорайоне Рустам.

- Также по городу там, где необходимо установить дополнительные общественные туалеты, разрабатывается сметный расчет и запрашиваются денежные средства, - отметил исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ городского акимата Анвар Туляков.