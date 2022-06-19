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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:22

Просмотров: 279

Горожане продолжают справлять нужду в центре Актау

Укромное место среди зеленых насаждений у Ботанического сада превратилось в туалет для всех желающих.

Кадр видео
Уже не первый раз жители дома №10 в 10 микрорайоне наблюдают, как люди ходят, не стыдясь, справлять нужду в кусты у Ботанического сада.

- Это уже переходит все рамки. Центр города, «Вечный огонь». Акимату что ли вообще наплевать? Куда нам остается жаловаться в таком случае. Наступило лето, приедут туристы, гости города, и что они будут видеть, и куда они будут ходить в туалет, за кусты что ли. Смешно аж даже, - в недоразумении говорит житель дома №10 в 10 микрорайоне Рустам.






Напомним, подобный инцидент у Ботанического сада сняли на видео в конце ноября прошлого года. Тогда нужду справил в кустах работник ТОО «Кала жолдары».

В прошлом месяце в этих же кустах запечатлели коммунальщиков и бомжей.

Как сообщили в отделе ЖКХ городского акимата, на сегодня ведется строительство трех общественных туалетов: на набережной 7А микрорайона, на «Солдатском пляже» и «Теплом пляже».

Горожане продолжают справлять нужду в центре Актау


На эти цели выделено 30 миллионов тенге.

Горожане продолжают справлять нужду в центре Актау


- Также по городу там, где необходимо установить дополнительные общественные туалеты, разрабатывается сметный расчет и запрашиваются денежные средства, - отметил исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ городского акимата Анвар Туляков.


Горожане продолжают справлять нужду в центре Актау



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Комментарии ( 2 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 20:48
Цитата: Наги_Актау
Да и фекалии и моча для растений удобрения, азот, фосфор и калий самое то. Если что.

НУ!, ДА!, - это альтернатива для правителей из Ёкимата, "новый" способ орошения и полива растений в городе которые сохнут ...

Все мы ходим под богом.
 
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  • Жанар
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 20:30
Проблема в том что нет общественных туалетов, да и менталитет такой в Актау что даже куда то в коммерческое помещение если кто попросится сходить в так туалет 99% откажут. Вот так живём, ничего удивительного, главное в подъезде не накакали автору ролика, а так такие наблюдения за окружающими попахивает деструктивным расстройством.

Да и фекалии и моча для растений удобрения, азот, фосфор и калий самое то. Если что.
 
 

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