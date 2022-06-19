Горожане продолжают справлять нужду в центре Актау

Кадр видео
Уже не первый раз жители дома №10 в 10 микрорайоне наблюдают, как люди ходят, не стыдясь, справлять нужду в кусты у Ботанического сада.
Напомним, подобный инцидент у Ботанического сада сняли на видео в конце ноября прошлого года. Тогда нужду справил в кустах работник ТОО «Кала жолдары».
В прошлом месяце в этих же кустах запечатлели коммунальщиков и бомжей.
Как сообщили в отделе ЖКХ городского акимата, на сегодня ведется строительство трех общественных туалетов: на набережной 7А микрорайона, на «Солдатском пляже» и «Теплом пляже».
На эти цели выделено 30 миллионов тенге.
- Это уже переходит все рамки. Центр города, «Вечный огонь». Акимату что ли вообще наплевать? Куда нам остается жаловаться в таком случае. Наступило лето, приедут туристы, гости города, и что они будут видеть, и куда они будут ходить в туалет, за кусты что ли. Смешно аж даже, - в недоразумении говорит житель дома №10 в 10 микрорайоне Рустам.
Напомним, подобный инцидент у Ботанического сада сняли на видео в конце ноября прошлого года. Тогда нужду справил в кустах работник ТОО «Кала жолдары».
В прошлом месяце в этих же кустах запечатлели коммунальщиков и бомжей.
Как сообщили в отделе ЖКХ городского акимата, на сегодня ведется строительство трех общественных туалетов: на набережной 7А микрорайона, на «Солдатском пляже» и «Теплом пляже».
На эти цели выделено 30 миллионов тенге.
- Также по городу там, где необходимо установить дополнительные общественные туалеты, разрабатывается сметный расчет и запрашиваются денежные средства, - отметил исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ городского акимата Анвар Туляков.