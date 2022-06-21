«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 21 Июня
+24...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.26 KZT
  • €1 = 466.84 KZT
  • 1 RUB = 7.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:13

Просмотров: 1424

Новое назначение в акимате Мангистау

Глава региона представил коллективу нового руководителя управления молодёжной политики, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставили в областном акимате
На аппаратном совещании сегодня, 21 июня, руководителем управления по вопросам молодёжной политики был назначен Батырхан Куанышбеков.

Аким области Нурлан Ногаев пожелал удачи новому руководителю и поставил перед ним ряд конкретных задач, касающихся развития сферы молодёжной политики.

Новое назначение в акимате Мангистау


Батырхан Куанышбеков окончил Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Есенова. Имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Туризм».

Трудовой путь начал в 2012 году делопроизводителем в аппарате акима Актау.

С 2014 по 2022 год работал в управлении внутренней политики Мангистауской области. Занимал должности инспектора, главного специалиста отдела анализа и мониторинга, руководителя отдела анализа и мониторинга и заместителя руководителя управления внутренней политики.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ak12 (Посетители) Сегодня, 13:19
Трудовой путь начал в 2012 году делопроизводителем в аппарате акима Актау.

Рожденный чиновником.Свой до мозга костей.10 лет готовили чувака.Чего хорошего от него можно ждать?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика