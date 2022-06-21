Новое назначение в акимате Мангистау

На аппаратном совещании сегодня, 21 июня, руководителем управления по вопросам молодёжной политики был назначен Батырхан Куанышбеков.Аким области Нурлан Ногаев пожелал удачи новому руководителю и поставил перед ним ряд конкретных задач, касающихся развития сферы молодёжной политики.Батырхан Куанышбеков окончил Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Есенова. Имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Туризм».Трудовой путь начал в 2012 году делопроизводителем в аппарате акима Актау.С 2014 по 2022 год работал в управлении внутренней политики Мангистауской области. Занимал должности инспектора, главного специалиста отдела анализа и мониторинга, руководителя отдела анализа и мониторинга и заместителя руководителя управления внутренней политики.