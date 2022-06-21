«Лежачие полицейские» устанавливают в Актау

В первую очередь «лежачие полицейские» устанавливают у детских садов и школ. Они также появятся и в микрорайонах для безопасности жителей.На сегодня, 21 июня, искусственные неровности уже появились у дома №7 в 3 микрорайоне, перед домом №58 в 4 микрорайоне, около домов №18, 21, 22, 40 в 5 микрорайоне и за домом №1 в 10 микрорайоне.«Лежачие полицейские» размещают в соответствии с инструкцией сотрудников полиции.Согласно плану до конца года по городу будет установлено 700 метров этих устройств.