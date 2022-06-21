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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:15

Просмотров: 680

«Лежачие полицейские» устанавливают в Актау

Искусственные неровности устанавливают по просьбе горожан в целях обеспечения их безопасности, передаёт пресс-служба городского акимата.

Фото предоставили в городском акимате
В первую очередь «лежачие полицейские» устанавливают у детских садов и школ. Они также появятся и в микрорайонах для безопасности жителей.

На сегодня, 21 июня, искусственные неровности уже появились у дома №7 в 3 микрорайоне, перед домом №58 в 4 микрорайоне, около домов №18, 21, 22, 40 в 5 микрорайоне и за домом №1 в 10 микрорайоне.

«Лежачие полицейские» устанавливают в Актау


«Лежачие полицейские» размещают в соответствии с инструкцией сотрудников полиции.

«Лежачие полицейские» устанавливают в Актау


Согласно плану до конца года по городу будет установлено 700 метров этих устройств.

«Лежачие полицейские» устанавливают в Актау



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Комментарии ( 2 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 17:38
кто то выиграл тендер,вот и все дела! сколько горожане просили года два точно

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Aktobe (Посетители) Сегодня, 17:27
перед пешеходами между 28 и 29, 30 и 19 обязательно установите
 
 

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