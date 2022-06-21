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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:07

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Как обстоят дела с сахаром в Актау

Жители Актау сообщают о дефиците сахара в торговых сетях города. О запасах сахарного песка рассказала руководитель управления предпринимательства и торговли Жанна Токбаева.

Фото из доступных источников
Горожане заявляют, что на полках супермаркетов и магазинов в Актау отсутствует сахар.

- Только сегодня за час объездили полгорода, но так его и не нашли. На полках присутствуют только ценники - 500 тенге за килограмм, - говорят горожане.


Как обстоят дела с сахаром в Актау


Сахар также отсутствует, по словам местных жителей, в супермаркетах «Нур» и «Дана».

При этом в некоторых супермаркетах, таких как «Altyn FooD» и «Анвар», а также в торговом центре «Достык» он есть. Здесь сахар-песок расфасован по два килограмма. Цена за один килограмм составляет 500 тенге.

Как обстоят дела с сахаром в Актау


Руководитель управления предпринимательства и торговли Жанна Токбаева сообщила, что запас сахара по состоянию на сегодня, 21 июня, составляет 555 тонн. Из них в стабилизационном фонде - 220 тонн и торговых сетях - 335 тонн.

- Торговыми сетями города был заключен договор с Коксуским сахарным заводом в Алматиниской области. В Актау был доставлен сахар в объеме 408 тонн по отпускной цене 450 тенге за за килограмм, который продается в розницу по 500 тенге. Кроме того, АО «СПК «Каспий» заключил договор с Таразским заводом и АО «Продкорпорация» на поставку 204 тонн сахара. В ближайшее время он будет отгружен в Актау, - объяснила Жанна Токбаева.



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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 21:29
Цена за один килограмм составляет 500 тенге

Лучше расскажите откуда взяли такую цену за 1 килограмм сахара.
Разложите так сказать по полочкам.
 
 

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