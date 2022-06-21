Громыхание ливневки на центральном проспекте в Актау устранили

- Остановите этот поезд, пожалуйста. С таким шумом на всю округу у меня уже начался нервный тик, - говорит житель.

По словам жителей 7 микрорайона дома №12, днём и ночью они испытывают дискомфорт из-за доносящегося шума на центральной дороге, который издаётся при наезде автомобилей на водоотводную систему.В городском акимате сообщили, что устройство ливневой канализации укрепили сегодня, 21 июня.Напомним, видеозапись с шумом от ливневой канализации была опубликована в рубрике «Народные новости».