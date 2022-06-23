Автобусный маршрут «Актау-Баскудык-Мангистау» пополнится 16 новыми автобусами

Фото из архива Lada.kz

Житель Актау обратился к властям с жалобой на состояние автобусов, следующих по маршруту «Актау-Баскудык-Мангистау».



В управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области отметили, что в настоящее время на маршруте №105 «Актау-Баскудык-Мангистау» регулярно курсируют 15 автобусов с периодичностью 10 минут.



- В настоящее время на межрайонных маршрутах начата работа по обновлению автобусов. Подписан контракт по закупке 16 единиц транспорта на маршрут №105. Они будут доставлены в областной центр до конца третьего квартала 2022 года, - рассказали в управлении.