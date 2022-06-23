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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:43

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Автобусный маршрут «Актау-Баскудык-Мангистау» пополнится 16 новыми автобусами

База маршрута № 105 «Актау-Баскудык-Мангистау» будет пополнена 16 новыми автобусами. Транспорт доставят в Актау до конца третьего квартала 2022 года. Об этом сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области в ответ на жалобы местных жителей.

Фото из архива Lada.kz
Житель Актау обратился к властям с жалобой на состояние автобусов, следующих по маршруту «Актау-Баскудык-Мангистау».

В управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области отметили, что в настоящее время на маршруте №105 «Актау-Баскудык-Мангистау» регулярно курсируют 15 автобусов с периодичностью 10 минут.

- В настоящее время на межрайонных маршрутах начата работа по обновлению автобусов. Подписан контракт по закупке 16 единиц транспорта на маршрут №105. Они будут доставлены в областной центр до конца третьего квартала 2022 года, - рассказали в управлении.



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