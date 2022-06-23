Все! Осталось только обратиться к Президенту? Проблему полива в микрорайонах не могут решить в Актау

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Компания ТОО «Green City Aktau», которую определили ответственной за озеленение города, заключила договор с десятью КСК города. В отделе ЖКХ Актауского городского акимата заявили, что в соглашении чётко указано, что насаждения, расположенные на придомовой территории, поливают КСК, а остальные деревья - ТОО «Green City Aktau».



- Придомовая территория - это как из подъезда выходишь, там скамейки и деревья. Насаждения, расположенные у дороги – это уже имущество города. Сзади дома – это тоже относится к КСК. Проще говоря, все деревья, которые прилегают к дому – они поливаются силами КСК. В прошлом году была такая же практика: обслуживающим компаниям платили за водные растраты. Это самый оптимальный вариант, чтобы негатива не было. На сегодняшний день подписаны десять договоров, остальные находятся на стадии обсуждения. А пока насаждения поливают водовозами ТОО «Green City Aktau». Деревья ведь не могут ждать. КСК, которые заключают договоры, они сами знают, где у них придомовая территория. Все по-разному. Придомовая территория обозначается, а затем регистрируется. Может быть такое, что детская площадка зарегистрирована как имущество дома. Каждый КСК делает мониторинг, считает, сколько деревьев они поливают, и затем заключают договор с «Green City Aktau». Например, КСК насчитал 40 деревьев перед домом. После компания оплачивает все расходы согласно показаниям счетчика. Это удобно и для жителей, и для КСК, - прокомментировали в ведомстве.



Ануар Туляков, начальник городского отдела ЖКХ, высказал уверенность в том, что «Green City Aktau» справится с решением проблем по озеленению города.



- Будут закуплены минеральные удобрения для восстановления баланса. Компания справится. Увеличили количество водовозов. Их стало 40, а было 15-20. Восстанавливаются трубопроводы для полива. Когда людей больше, естественно, результат лучше будет, - заявил чиновник.



Корреспондент Lada.kz связался с некоторыми КСК города.



По словам председателя ПКСК «Татьяна», обслуживающего 9 микрорайон, Сахи Тузелбаева, он не намерен заключать договор с «Green City Aktau», пока компании не выделят деньги из бюджета.



- Мы встречались в акимате, но пока компании не переведут деньги, мы не можем заключать договор. Чтобы начать поливать деревья, расположенные на придомовой территории, нужны материалы – водомеры, пластиковые трубы, краники. Все это стоит денег. У нас финансовые возможности ограничены, так как в 9 микрорайоне большинство не оплачивают коммунальные услуги. С некоторыми мы судимся. Поэтому нет, деревья возле подъездов мы не поливаем, - заявил Сахи Тузелбаев.



В 6 микрорайоне ситуация иначе, говорит директор ТОО «Нико Актау» Насима Жакпарова.



- Мы жильцам сразу сказали, если хотите полив – покупайте сами трубы и счетчики. Некоторые так и сделали – принесли чеки, и мы возместили их расходы, освободив от ежемесячной квартплаты. Не знаю, как в других ЖЭКах, но у нас так. Деревья у нас поливаются. Внутри микрорайона уже водовоз приезжает. Спереди дома и сзади дома – мы с жильцами сами. Конечно, тяжело работать, потому что у нас нет в штате озеленителей. Договор с «Green City Aktau» мы заключили. Говорят, что им еще не выделили деньги. А так я согласна работать. От нас нужны будут фотоотчеты, - рассказала Насима Жакпарова.



Директор ТОО «Фирма РЭК» Анатолий Макуров, обслуживающий 8 микрорайон, заявил, что предлагал властям города идею о выделении денег напрямую с КСК. Так, по его словам, полив был бы более качественный.



- Мы не планируем заключать договор с ними, потому что непонятно вообще, какие условия. И вообще, кажется, что они сами не понимают, как хотят работать. Придомовая территория – это только два метра, остальное – это уже муниципальная территория, и мы за нее отвечать не должны. Наши жители за свой счет покупали приборы учета. Потом они между собой договариваются, скидываются. Мы предлагали акимату, чтобы они нам выделили хотя бы два-три миллиона тенге на микрорайон. Давно бы уже вопрос с поливом решился, и давно бы везде трубы проложили. Но это невыгодно. Это мое мнение. Красиво говорят в интервью, на бумаге, но картина складывается другая, когда начинаешь с ними сотрудничать, - высказал Анатолий Макуров.



Руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков подтвердил, что пока компании из бюджета не выделили деньги.