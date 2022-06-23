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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:10

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Названы предельные цены на бензин в Мангистауской области

Планируется установить предельные цены на бензин марки АИ-92 в Мангистауской области - 182 тенге за литр. Стоимость дизельного топлива останется прежней: 230 тенге за литр. Об этом сообщает Zakon.kz.

Фото из архива Lada.kz
Министерство энергетики подготовило проект приказа, которым вносятся изменения в предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен, сообщает Zakon.kz.

Так, планируется установить предельные цены на бензин марки АИ-92:
- в Костанайской, Северо-Казахстанской областях – 187 тенге за литр;
- в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Абай, Жетісу, Ұлытау – 182 тенге за литр.

Сейчас предельная цена на бензин этой марки во всех регионах страны установлена в 182 тенге.

Как поясняет Минэнерго, предлагается увеличение цены на 5 тенге за литр на бензин марок АИ-92 и АИ-93 для Костанайской и Северо-Казахстанской областей в связи с тем, что уровень операционных (логистических) затрат там выше из-за удаленности розничных реализаторов от заводов – производителей нефтепродуктов, чем по остальным областям Казахстана.

Такие цены планируется установить на 180 календарных дней.

Цена на дизельное топливо (летнее, межсезонное) останется прежней:
- в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай – 260 тенге за литр;
- в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетісу, Ұлытау – 230 тенге за литр.

Вместе с тем предлагается на 180 дней исключить из перечня нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен, бензин марки Аи-95, в связи с тем, что в общем пуле производимых в Казахстане автомобильных бензинов его доля составляет не выше 20%.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 8 июля.



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