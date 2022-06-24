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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 08:55

Просмотров: 2688

Между Актау и Астраханью планируют запустить туристический круизный лайнер

О планах запустить круизный лайнер, на котором можно будет путешествовать из Астрахани с заходом в Актау, Туркменбаши, Баку и Махачкалу, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Фото из архива Lada.kz
Круизным маршрутом из Астрахани на четырехпалубном лайнере «Петр Великий» по странам Каспия с заходом в четыре порта ежегодно смогут пользоваться 30 тысяч туристов. Планируется подготовка туристической инфраструктуры в портах по ходу маршрута, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, сообщает ТАСС.

- Со стапелей астраханского завода «Лотос» на ходовые испытания выходит четырехпалубный круизный лайнер «Петр Великий», на котором можно будет путешествовать из Астрахани по Каспию с заходом в Актау, Туркменбаши, Баку и Махачкалу. Ежегодно маршрутом смогут воспользоваться 30 тысяч человек. Со стороны наших прикаспийских партнеров также есть заинтересованность в запуске круизов, поэтому видим хорошие перспективы для реализации проекта. Но необходимо разработать единую дорожную карту, определить список международных туроператоров и, прежде всего, подготовить необходимую инфраструктуру для приема и обслуживания судов и пассажиров, - рассказал Бабушкин.

Он уточнил, что для развития данного направления власти региона направили инициативу в федеральный центр по строительству в Астрахани морского вокзала, в настоящий момент идет подготовка инвестиционной декларации по объекту.

- Мы выступили с предложением объединиться всем регионам, расположенным вдоль Волги, и создать единый круизный маршрут. Это уникальный продукт для российских и иностранных туристов, - пояснил губернатор.



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Комментарии ( 3 )

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Око (Посетители) Сегодня, 13:11
В Актау, интересно, в Курык планируют судозаход?

всё вижу
 
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  • БО
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:44
Слыхали об этом последние несколько лет.
 
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  • malovdmitriy
  • Pear
  • Ирон
  • БО
  • raven89
  • Око
  • Iron man
 Pluto (Посетители) Сегодня, 09:08
Вы лучше запустите круизный лайнер по дороге Атырау Астрахань и первыми туристами пусть станут чиновники и правители нашего государства.
 
 

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