Между Актау и Астраханью планируют запустить туристический круизный лайнер

Фото из архива Lada.kz
Круизным маршрутом из Астрахани на четырехпалубном лайнере «Петр Великий» по странам Каспия с заходом в четыре порта ежегодно смогут пользоваться 30 тысяч туристов. Планируется подготовка туристической инфраструктуры в портах по ходу маршрута, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, сообщает ТАСС.
- Со стапелей астраханского завода «Лотос» на ходовые испытания выходит четырехпалубный круизный лайнер «Петр Великий», на котором можно будет путешествовать из Астрахани по Каспию с заходом в Актау, Туркменбаши, Баку и Махачкалу. Ежегодно маршрутом смогут воспользоваться 30 тысяч человек. Со стороны наших прикаспийских партнеров также есть заинтересованность в запуске круизов, поэтому видим хорошие перспективы для реализации проекта. Но необходимо разработать единую дорожную карту, определить список международных туроператоров и, прежде всего, подготовить необходимую инфраструктуру для приема и обслуживания судов и пассажиров, - рассказал Бабушкин.
Он уточнил, что для развития данного направления власти региона направили инициативу в федеральный центр по строительству в Астрахани морского вокзала, в настоящий момент идет подготовка инвестиционной декларации по объекту.
- Мы выступили с предложением объединиться всем регионам, расположенным вдоль Волги, и создать единый круизный маршрут. Это уникальный продукт для российских и иностранных туристов, - пояснил губернатор.
- Со стапелей астраханского завода «Лотос» на ходовые испытания выходит четырехпалубный круизный лайнер «Петр Великий», на котором можно будет путешествовать из Астрахани по Каспию с заходом в Актау, Туркменбаши, Баку и Махачкалу. Ежегодно маршрутом смогут воспользоваться 30 тысяч человек. Со стороны наших прикаспийских партнеров также есть заинтересованность в запуске круизов, поэтому видим хорошие перспективы для реализации проекта. Но необходимо разработать единую дорожную карту, определить список международных туроператоров и, прежде всего, подготовить необходимую инфраструктуру для приема и обслуживания судов и пассажиров, - рассказал Бабушкин.
Он уточнил, что для развития данного направления власти региона направили инициативу в федеральный центр по строительству в Астрахани морского вокзала, в настоящий момент идет подготовка инвестиционной декларации по объекту.
- Мы выступили с предложением объединиться всем регионам, расположенным вдоль Волги, и создать единый круизный маршрут. Это уникальный продукт для российских и иностранных туристов, - пояснил губернатор.