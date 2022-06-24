Ночевавших перед зданием Минтруда жанаозенцев оштрафовали в Нур-Султане

фото Радио Азаттык
Задержанным вменили статью 443 («Неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка») Кодекса об административных правонарушениях. Об этом «Азаттыку» сообщил Ерлан Утенов, один из доставленных в участок.
По словам Утенова, около семи утра, когда люди еще спали, к зданию Министерства прибыли сотрудники спецподразделения полиции. На видео, которое «Азаттыку» прислали прибывшие в столицу жанаозенцы, видно, как представившаяся сотрудником акимата района Есиль женщина обращается к собравшимся в громкоговоритель, заявляя, что их действия «подпадают под несанкционированную акцию», и требует «расходиться по домам». «Сообщаю, что в случае отказа органами внутренних дел будут приняты меры, - заявляет представитель акимата.
На видео запечатлено, что люди начинают собираться. При этом представитель районной прокуратуры оставил без ответа вопрос собравшихся, почему от них требуют освободить площадку спустя полторы недели с момента начала их пребывания перед Домом министерств.
По словам Утенова, сотрудники полицейского спецназа провели задержания, людей затолкали в пригнанный автозак и доставили в управление полиции района Есиль.
- Мы ночевали перед Министерством труда с 12 июня. Мы направили свои требования в Минтруда и Акорду. Но ответа пока нет. Мы рассчитывали, что министр Тамара Дуйсенова примет нас, но реакции не было. А 23 июня собровцы скрутили нам руки и ноги, и увезли, - сказал «Азаттыку» Ербол Утенов и добавил: - Мы толком не поняли, за что. В полиции составили протокол и оштрафовали. На руки никаких бумаг не дали.
В СМС-сообщении, которое задержанные сегодня получили на телефон, сказано, что в течение семи дней сумма штрафа со скидкой составит 7657,5 тенге (около 17 долларов по нынешнему курсу). Санкция по статье о «неповиновении законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка» предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
В Жанаозене, моногороде в Мангистауской области, десятки местных жителей несколько недель ночуют перед акиматом города, требуя трудоустройства в нефтяной отрасли. Часть безработных 12 июня прибыла в столицу в надежде на переговоры с чиновниками Министерства труда и социальной защиты населения.
Один из задержанных сегодня, 21-летний Ислам Мурадов, говорит, что из-за отсутствия средств был вынужден бросить второй год обучения в университете технологий и инжиниринга в Актау.
- Мы не требуем платить нам 500–600 тысяч тенге и сразу устроить в «Озенмунайгаз». Мы согласны и на трудоустройство в «Озенинвест» и «Таза Су» с последующим переводом в одно из 16 структурно-производственных подразделений «Озенмунайгаза», - говорит он.
Находившиеся в столице депутаты городского маслихата Жанаозена Аскар Ногаев и Орынбасар Сеитов встретились с оштрафованными безработными и предложили им вернуться в Жанаозен.
«Радио Азаттык»
По словам Утенова, около семи утра, когда люди еще спали, к зданию Министерства прибыли сотрудники спецподразделения полиции. На видео, которое «Азаттыку» прислали прибывшие в столицу жанаозенцы, видно, как представившаяся сотрудником акимата района Есиль женщина обращается к собравшимся в громкоговоритель, заявляя, что их действия «подпадают под несанкционированную акцию», и требует «расходиться по домам». «Сообщаю, что в случае отказа органами внутренних дел будут приняты меры, - заявляет представитель акимата.
На видео запечатлено, что люди начинают собираться. При этом представитель районной прокуратуры оставил без ответа вопрос собравшихся, почему от них требуют освободить площадку спустя полторы недели с момента начала их пребывания перед Домом министерств.
По словам Утенова, сотрудники полицейского спецназа провели задержания, людей затолкали в пригнанный автозак и доставили в управление полиции района Есиль.
- Мы ночевали перед Министерством труда с 12 июня. Мы направили свои требования в Минтруда и Акорду. Но ответа пока нет. Мы рассчитывали, что министр Тамара Дуйсенова примет нас, но реакции не было. А 23 июня собровцы скрутили нам руки и ноги, и увезли, - сказал «Азаттыку» Ербол Утенов и добавил: - Мы толком не поняли, за что. В полиции составили протокол и оштрафовали. На руки никаких бумаг не дали.
В СМС-сообщении, которое задержанные сегодня получили на телефон, сказано, что в течение семи дней сумма штрафа со скидкой составит 7657,5 тенге (около 17 долларов по нынешнему курсу). Санкция по статье о «неповиновении законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка» предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
В Жанаозене, моногороде в Мангистауской области, десятки местных жителей несколько недель ночуют перед акиматом города, требуя трудоустройства в нефтяной отрасли. Часть безработных 12 июня прибыла в столицу в надежде на переговоры с чиновниками Министерства труда и социальной защиты населения.
Один из задержанных сегодня, 21-летний Ислам Мурадов, говорит, что из-за отсутствия средств был вынужден бросить второй год обучения в университете технологий и инжиниринга в Актау.
- Мы не требуем платить нам 500–600 тысяч тенге и сразу устроить в «Озенмунайгаз». Мы согласны и на трудоустройство в «Озенинвест» и «Таза Су» с последующим переводом в одно из 16 структурно-производственных подразделений «Озенмунайгаза», - говорит он.
Находившиеся в столице депутаты городского маслихата Жанаозена Аскар Ногаев и Орынбасар Сеитов встретились с оштрафованными безработными и предложили им вернуться в Жанаозен.
«Радио Азаттык»
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