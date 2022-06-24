Свыше шести тысяч грантов выделили на обучение мангистауским выпускникам

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Гранты выделяют на педагогические и технические специальности в вузы Алматы и Нур-Султана, а также Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областей.



- С этой целью представители 34 вузов страны с 18 по 21 мая провели десять встреч с выпускниками нашей области. В мероприятии приняли участие заместители акима области, акимов районов и городов, охвачено более 3,5 тысячи выпускников. Выпускники, набравшие соответствующие пороговые баллы по ЕНТ, могут получить необходимую информацию в своих школах, - сообщила руководитель управления образования области Динара Жумашева.



С 10 по 20 июля в гимназии №13 Актау будет работать консультационный пункт для абитуриентов. На него приглашены представители 43 вузов.



На конкурс государственного образовательного гранта документы будут принимать с 13 по 20 июля. Для участия в конкурсе на поступление в Национальный вуз должно быть набрано не менее 65 баллов, по специальностям «Педагогика» - не менее 75, «Сельскохозяйственные науки» и «Ветеринария» – не менее 60 баллов, в другие вузы - не менее 50 баллов. По группам специальностей «Общая медицина» – не менее 65 баллов, в том числе по основным и профильным предметам, не менее 5 баллов.



В 2021-2022 учебном году в общеобразовательных школах 11 классов окончили 7562 выпускника. В итоговой аттестации из 180 претендентов на знак «Алтын белгі» 174 подтвердили свои знания, 520 выпускников стали обладателями аттестатов с отличием.