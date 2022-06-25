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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:55

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Актау вошёл в число городов с самыми высокими ценами на масло

Наш город в числе лидеров по самой высокой цене за литр подсолнечного масла.

Фото из доступных источников
По данным проекта по мониторингу экономики Казахстана, производство подсолнечного масла в стране за январь-май 2022 года составило 197,3 тысяч тонн, что на 29,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них на нерафинированное подсолнечное масло приходится 131,4 тысяч тонн - на 61,3 процента больше по сравнению с январём-маем 2021 года. На рафинированное подсолнечное масло соответственно пришлось 65,9 тысяч тонн, что на 6,9 процента меньше по сравнению с прошлым годом. Почти 78 процентов объёма производства нерафинированного подсолнечного масла произведено в одной лишь Восточно-Казахстанской области (102,2 тысячи тонн). В свою очередь, 78 процентов выпуска рафинированного подсолнечного масла пришлись на Восточно-Казахстанскую область (28,7 тысяч тонн) и Шымкент (22,6 тысяч тонн).

Министерство сельского хозяйства РК ввело ограничения на вывоз подсолнечного масла из страны до 31 августа 2022 года, чтобы стабилизировать цены и исключить возникновение дефицита в секторе. Размер квоты на вывоз подсолнечного масла за июнь-август текущего года составляет 68 тысяч тонн, причём на период действия квоты устанавливается допустимый ежемесячный лимит для одного заявителя, который в совокупности составляет не более шести тысяч тонн.

Тем временем отечественные предприятия за январь-апрель 2022 года обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на подсолнечное масло на 83,5 процента. Объём производства в этом периоде составлял 149,1 тысяч тонн, что на 16,9 процента больше по сравнению с прошлым годом. На импорт пришлось 29,4 тысяч тонн, плюс 29,7 процента за год. Притом на экспорт ушло 66,3 тысячи подсолнечного масла, что сразу на 71,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В итоге на внутреннем рынке было реализовано 112,2 тысяч тонн подсолнечного масла, что лишь на 0,6 процента больше по сравнению с январём-апрелем 2021 года. Пока ажиотажа по поводу подсолнечного масла в стране нет, по крайней мере - по сравнению с ситуацией на рынке сахара.

По итогам мая масло подорожало на 0,8 процента за месяц и сразу на 19,4 процента за год. Более того, годовое удорожание по итогам мая 2021 года уже составляло весьма пессимистичные 52,2 процента. Среди регионов самое большое в секторе удорожание за месяц зафиксировано в Жамбылской (на 3,6 процента), Карагандинской (на 2,2 процента) и Актюбинской (на 1,9 процента) областях, а за год - в Алматинской (на 26,4 процента), Павлодарской (на 26,2 процента) и Жамбылской (на 26,1 процента) областях.

Средние цены на подсолнечное масло в городах в мае текущего года составили 808 тенге за литр.

Самые высокие цены зафиксированы в Атырау (859 тенге за литр), Алматы (850 тенге за литр) и Актау (841 тенге за литр).

Самые низкие показатели в Семипалатинске - 714 тенге за литр, Петропавловске - 728 тенге за литр) и Усть-Каменогорске - 737 тенге за литр.

Актау вошёл в число городов с самыми высокими ценами на масло



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