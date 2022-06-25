Продажа коньяка ночью в Актау обернулась крупным штрафом

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Как установлено в суде, 12 мая этого года примерно в 22:30 в одном из магазинов в 22 микрорайоне местному жителю продали бутылку коньяка.



Постановлением суда индивидуальному предпринимателю - хозяина торговой точки признали виновным по части 3 статьи 200 КоАП РК (Розничная реализация алкогольной продукции, за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе, а также на пассажирских воздушных судах, пассажирских судах морского транспорта, в вагонах-ресторанах пассажирских поездов: с 23:00 до 08:00 часов следующего дня; с объёмной долей этилового спирта свыше тридцати процентов с 21:00 до 12:00 часов следующего дня).



Владельцу магазина наложен штраф в размере 85 764 тенге с приостановлением действия лицензии на хранение, реализацию алкогольной продукции на один месяц. Он ещё вправе обжаловать постановление суда.