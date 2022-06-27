Скандал вокруг чемпионки: жительница Актау Бибисара Асаубаева заявила о готовности пройти детектор лжи вместе с руководством федерации шахмат

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Бибисара Асаубаева заявила, что федерация позвала шахматисток на встречу с заместителем руководителя администрации Президента Аидой Балаевой, чтобы «выпросить» три миллиарда тенге. Позже слова чемпионки опроверг министр культуры и спорта РК Даурен Абаев и вице-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов.



Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева заявила о готовности пройти детектор лжи вместе с руководством федерации шахмат.



- Я никогда ничего не путаю, не домысливаю. И шагов никаких на эмоциях не совершаю, как предположил господин министр спорта. Я не путаю Казахстан и Узбекистан, не путаю их федерации. Тем более, делать это в Акорде - сердце Казахстана. А три миллиарда тенге (или пусть по-Вашему, господин Хусаинов, три миллиона долларов), которые планировалось правдами-неправдами выпросить у Президента нашей страны, - сумма огромная и Федерацией (в том числе нами, сборной) незаслуженная. По крайней мере, пока, за месяц до Олимпиады, - заявила Бибисара Асаубаева, написав пост в Instagram.



Она также сказала, что считает «неправильным воровать время у Президента страны, а у национального бюджета - деньги».



- Возвращаясь к теме лжи. Я готова найти «окно» в тренировках и пройти проверку на полиграфе. Пусть время и место назначат господа Хусаинов и Садвакасов, которые пройдут детектор лжи вместе со мной. За всех троих готова оплатить сама, - заявила Бибисара Асаубаева.



Бибисара Асаубаева - уроженка Тараза, которая позднее переехала в Актау, одна из сильнейших шахматисток Казахстана.



В декабре прошлого года Бибисара Асаубаева в Польше взяла золото на чемпионате мира по блицу (шахматная игра, в которой на обдумывание ходов дается ограниченное время). Для казахстанского спорта это стало историческим событием, поскольку Асаубаева стала самой молодой в истории мировых шахмат чемпионкой мира.