«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 27 Июня
+31...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 470.9 KZT
  • €1 = 496.94 KZT
  • 1 RUB = 8.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:43

Просмотров: 916

Скандал вокруг чемпионки: жительница Актау Бибисара Асаубаева заявила о готовности пройти детектор лжи вместе с руководством федерации шахмат

Жительница Актау, являющаяся чемпионкой мира по молниеносным шахматам Бибисара Асаубаева, высказалась о скандале с чиновниками. Ранее она на своей странице в соцсетях заявила, что федерация шахмат «использовала именитых спортсменов, чтобы «выпросить у администрации Президента деньги».

rus.azattyq-ruhy.kz
Бибисара Асаубаева заявила, что федерация позвала шахматисток на встречу с заместителем руководителя администрации Президента Аидой Балаевой, чтобы «выпросить» три миллиарда тенге. Позже слова чемпионки опроверг министр культуры и спорта РК Даурен Абаев и вице-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов.

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева заявила о готовности пройти детектор лжи вместе с руководством федерации шахмат.

- Я никогда ничего не путаю, не домысливаю. И шагов никаких на эмоциях не совершаю, как предположил господин министр спорта. Я не путаю Казахстан и Узбекистан, не путаю их федерации. Тем более, делать это в Акорде - сердце Казахстана. А три миллиарда тенге (или пусть по-Вашему, господин Хусаинов, три миллиона долларов), которые планировалось правдами-неправдами выпросить у Президента нашей страны, - сумма огромная и Федерацией (в том числе нами, сборной) незаслуженная. По крайней мере, пока, за месяц до Олимпиады, - заявила Бибисара Асаубаева, написав пост в Instagram.

Она также сказала, что считает «неправильным воровать время у Президента страны, а у национального бюджета - деньги».

- Возвращаясь к теме лжи. Я готова найти «окно» в тренировках и пройти проверку на полиграфе. Пусть время и место назначат господа Хусаинов и Садвакасов, которые пройдут детектор лжи вместе со мной. За всех троих готова оплатить сама, - заявила Бибисара Асаубаева.

Бибисара Асаубаева - уроженка Тараза, которая позднее переехала в Актау, одна из сильнейших шахматисток Казахстана.

В декабре прошлого года Бибисара Асаубаева в Польше взяла золото на чемпионате мира по блицу (шахматная игра, в которой на обдумывание ходов дается ограниченное время). Для казахстанского спорта это стало историческим событием, поскольку Асаубаева стала самой молодой в истории мировых шахмат чемпионкой мира.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика