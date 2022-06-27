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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:04

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Первый чартерный рейс с туристами из Уфы прибыл в Актау

Актауский международный аэропорт принял первый рейс из Уфы. Из столицы Башкортостана прилетели более сотни туристов, сообщает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области
В новый туристический сезон из Уфы в Актау запустили авиарейс. Первый самолет с туристами прибыл в казахстанский город у моря сегодня, 27 июня.

Рейсы из Уфы в Актау теперь будут курсировать один раз в неделю - по понедельникам. Пассажиров перевозит самолет Sukhoi Superjet 100. Продажу билетов и туров ведет туристический оператор ANEX Tour.

По словам специалистов туристического центра, в этом году спрос у россиян на туры в Казахстан значительно вырос. При этом Мангистауская область оказалась на одном из первых мест по востребованности.

- Конечно, наличие моря, пляжей было одним из главных моментов при выборе. Но из отзывов в интернете слышал, что Мангистауская область богата чудесами и необъяснимыми легендами. И это мы не могли пропустить. Привлекает и то, что ваш Актау называют городом-портом и городом-пустыней одновременно. Подумали, что грех не посетить это место. Сегодня жарко, но прохладные воды Каспия, думаю, нас спасут, всё будет, уверен, классно, - говорит один из туристов Андрей.




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