Первый чартерный рейс с туристами из Уфы прибыл в Актау

В новый туристический сезон из Уфы в Актау запустили авиарейс. Первый самолет с туристами прибыл в казахстанский город у моря сегодня, 27 июня.Рейсы из Уфы в Актау теперь будут курсировать один раз в неделю - по понедельникам. Пассажиров перевозит самолет Sukhoi Superjet 100. Продажу билетов и туров ведет туристический оператор ANEX Tour.По словам специалистов туристического центра, в этом году спрос у россиян на туры в Казахстан значительно вырос. При этом Мангистауская область оказалась на одном из первых мест по востребованности.- Конечно, наличие моря, пляжей было одним из главных моментов при выборе. Но из отзывов в интернете слышал, что Мангистауская область богата чудесами и необъяснимыми легендами. И это мы не могли пропустить. Привлекает и то, что ваш Актау называют городом-портом и городом-пустыней одновременно. Подумали, что грех не посетить это место. Сегодня жарко, но прохладные воды Каспия, думаю, нас спасут, всё будет, уверен, классно, - говорит один из туристов Андрей.