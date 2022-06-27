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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 19:52

Просмотров: 506

Жители Актау опасаются спила деревьев из-за ограждений вокруг магазина

В редакцию lada.kz обратились жители Актау. Они заявили, что опасаются за деревья, расположенные на остановке в 8 микрорайоне. Поводом для беспокойства стали ограждения, расставленные вокруг магазина.

Фото lada.kz
Деревья на остановке в 8 микрорайоне могут срубить. Такое предположение высказали жители Актау.

Жители Актау опасаются спила деревьев из-за ограждений вокруг магазина


- Вокруг остановки установили заборы. Есть неподтвержденная информация о том, что магазин продаётся, а помещение будут расширять. Имеют ли право владельцы этого участка уничтожать деревья? Насаждений и так мало, а эти молодые деревья прижились, и при нормальном уходе росли. Требую, чтобы деревья не трогали, - высказалась жительница города.

Жители Актау опасаются спила деревьев из-за ограждений вокруг магазина


В акимате города Актау заявили, что они не смогли связаться с владельцем участка и пообещали прокомментировать ситуацию позже.



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