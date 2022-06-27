Жители Актау опасаются спила деревьев из-за ограждений вокруг магазина

Деревья на остановке в 8 микрорайоне могут срубить. Такое предположение высказали жители Актау.- Вокруг остановки установили заборы. Есть неподтвержденная информация о том, что магазин продаётся, а помещение будут расширять. Имеют ли право владельцы этого участка уничтожать деревья? Насаждений и так мало, а эти молодые деревья прижились, и при нормальном уходе росли. Требую, чтобы деревья не трогали, - высказалась жительница города.В акимате города Актау заявили, что они не смогли связаться с владельцем участка и пообещали прокомментировать ситуацию позже.