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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 20:45

Просмотров: 3101

Жара до 44 градусов: температурный рекорд лета побит в Мангистау

В Мангистау побит рекорд жары с начала лета 2022 года. Сегодня, 27 июня, в нашей области была зафиксирована самая высокая температура воздуха.

Фото из архива Lada.kz
В Мангистау установлен температурный рекорд. Сегодня, 27 июня, столбики термометров показывали до 44 градусов жары. Это самый жаркий день с начала лета 2022 года.

Жара до 44 градусов: температурный рекорд лета побит в Мангистау


Синоптики фиксируют в Актау не только аномальную 44-градусную жару, но и повышенную влажность и грозы.
Согласно прогнозам, ближе к концу недели жителей Актау будет ожидать жара, но не такая изнуряющая: столбики термометров должны опуститься до 30 градусов тепла.

Отметим, что в жаркую погоду следует избегать перегрева и дополнительных нагрузок. Важно контролировать артериальное давление и пульс, также иметь постоянный доступ к питьевой воде.

С 10 утра до 16 часов дня лучше избегать прямых солнечных лучей и проводить время в тени или в проветриваемом помещении.

Опасность в жаркую погоду также несут кондиционеры, когда человек с раскаленной улицы заходит в холодное помещение.

Пожилым людям и людям с проблемами сердечно-сосудистой системы следует избегать выхода на улицу.



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Комментарии ( 1 )

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cas277cas (Посетители) Вчера, 22:59
Даешь жару по 50 lol газ елу!!! lol жара елу!!! lol
 
 

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