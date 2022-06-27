Жара до 44 градусов: температурный рекорд лета побит в Мангистау

В Мангистау установлен температурный рекорд. Сегодня, 27 июня, столбики термометров показывали до 44 градусов жары. Это самый жаркий день с начала лета 2022 года.Синоптики фиксируют в Актау не только аномальную 44-градусную жару, но и повышенную влажность и грозы.Согласно прогнозам, ближе к концу недели жителей Актау будет ожидать жара, но не такая изнуряющая: столбики термометров должны опуститься до 30 градусов тепла.Отметим, что в жаркую погоду следует избегать перегрева и дополнительных нагрузок. Важно контролировать артериальное давление и пульс, также иметь постоянный доступ к питьевой воде.С 10 утра до 16 часов дня лучше избегать прямых солнечных лучей и проводить время в тени или в проветриваемом помещении.Опасность в жаркую погоду также несут кондиционеры, когда человек с раскаленной улицы заходит в холодное помещение.Пожилым людям и людям с проблемами сердечно-сосудистой системы следует избегать выхода на улицу.