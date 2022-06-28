«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 28 Июня
+32...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.95 KZT
  • €1 = 487.18 KZT
  • 1 RUB = 8.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:31

Просмотров: 1797

Жители 12 микрорайона Актау жалуются на неприятный запах в ночное время суток

Жительница 12 микрорайона пожаловалась на зловоние на улице в ночное время суток. Руководитель департамента экологии Мангистауской области заявил, что неприятный запах может исходить из канализационного люка и посоветовал обращаться напрямую в ведомство.

Фото из архива Lada.kz
Жительница 12 микрорайона Актау сообщила о проблеме в рубрике «Народные новости».

- Живу в 12 микрорайоне, ежедневно в 22:30-23:00 начинается в воздухе запах тухлятины или чего-то ещё, невыносимо, закрываем все окна дома и душимся (т.к. из-за плановых отключений света по ночам невозможно включить сплит-системы). Также стал зашкаливать сероводород до 35-37 единиц на датчиках «Казгидромета» в 12 микрорайоне. Что происходит, нас снова травят или ведутся выбросы заводов по ночам? Ну это уже невозможно, опять как в прошлом году травля населения, - заявила жительница города.

Руководитель департамента экологии по Мангистауской области Руслан Тукенов прокомментировал это сообщение.

- Как вы знаете, в 12 микрорайоне нет никаких источников загрязнения, которые могли бы стать причиной появления неприятного запаха. Может быть, мы предполагаем, что канализационный люк остался открытым. Пусть заявитель обратится к нам напрямую, и мы примем меры, возьмем пробы. Что касается уровня сероводорода, то в случае с отклонениями от норм «Казгидромет» обязан сообщать нам о таких фактах. За последнее время подобных сообщений от специалистов «Казгидромет» не было, - прокомментировал Руслан Тукенов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Tankushka (Посетители) Сегодня, 15:33
Часто хожу пешком по городу. Действительно, из некоторых канализационных люков очень сильно фонит. Это все люки на тротуаре в 11 мкр вдоль домов 8, 7, 6. Это некоторые люки в 12 мкр и самый зловонный люк возле перекрёстка дорог 14 мкр-15мкр-набережная возле забора клубного дома, что строится возле т/ц Астана.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 14:45
Тот же запах чувстаовался в 8мкр, на днях.
Тоже люк канализации? Ага..
Именно ночью.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика