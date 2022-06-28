Жители 12 микрорайона Актау жалуются на неприятный запах в ночное время суток

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Жительница 12 микрорайона Актау сообщила о проблеме в рубрике «Народные новости».



- Живу в 12 микрорайоне, ежедневно в 22:30-23:00 начинается в воздухе запах тухлятины или чего-то ещё, невыносимо, закрываем все окна дома и душимся (т.к. из-за плановых отключений света по ночам невозможно включить сплит-системы). Также стал зашкаливать сероводород до 35-37 единиц на датчиках «Казгидромета» в 12 микрорайоне. Что происходит, нас снова травят или ведутся выбросы заводов по ночам? Ну это уже невозможно, опять как в прошлом году травля населения, - заявила жительница города.



Руководитель департамента экологии по Мангистауской области Руслан Тукенов прокомментировал это сообщение.



- Как вы знаете, в 12 микрорайоне нет никаких источников загрязнения, которые могли бы стать причиной появления неприятного запаха. Может быть, мы предполагаем, что канализационный люк остался открытым. Пусть заявитель обратится к нам напрямую, и мы примем меры, возьмем пробы. Что касается уровня сероводорода, то в случае с отклонениями от норм «Казгидромет» обязан сообщать нам о таких фактах. За последнее время подобных сообщений от специалистов «Казгидромет» не было, - прокомментировал Руслан Тукенов.