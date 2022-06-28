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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:55

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Как жителям Актау проверить сведения о штрафах, налогах и госпошлине

В департаменте государственных доходов по Мангистауской рассказали, где и как можно получить сведения об отсутствии или наличии задолженности.

Фото из архива Lada.kz
Жители Мангистау могут узнать, есть ли у них долги перед государством через портал комитета государственных доходов, мобильное приложение e-Salyq Azamat, чат-бот Telegram канал @SalyqBot или кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz).

- Уплата налога производится в бюджет по месту нахождения объектов обложения не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом. Также напоминаем: льгота по налогу на транспорт для родителей, имеющих детей-инвалидов, не предусмотрена, - сообщили в ведомстве.

Рассчитать налог на автомобиль жители могут самостоятельно на сайте КГД МФ РК (www.kgd.gov.kz), пройдя по следующим вкладкам: «Электронные сервисы» - «Калькулятор» - «Расчет налога на транспорт», также есть возможность расчета налога на транспорт, используя калькулятор «Расчет налога на транспорт» через мобильное приложение e-Salyq Azamat» и чат-бот Telegram канал @SalyqBot пройти в меню и выбрать «Калькуляторы» - «Расчет налога на транспорт».

Мобильные приложения e-Salyq Azamat и e-Salyq Business можно бесплатно скачать с App Store, Play Market и App Gallery.



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