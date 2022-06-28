Как жителям Актау проверить сведения о штрафах, налогах и госпошлине

Фото из архива Lada.kz

Жители Мангистау могут узнать, есть ли у них долги перед государством через портал комитета государственных доходов, мобильное приложение e-Salyq Azamat, чат-бот Telegram канал @SalyqBot или кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz).



- Уплата налога производится в бюджет по месту нахождения объектов обложения не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом. Также напоминаем: льгота по налогу на транспорт для родителей, имеющих детей-инвалидов, не предусмотрена, - сообщили в ведомстве.



Рассчитать налог на автомобиль жители могут самостоятельно на сайте КГД МФ РК (www.kgd.gov.kz), пройдя по следующим вкладкам: «Электронные сервисы» - «Калькулятор» - «Расчет налога на транспорт», также есть возможность расчета налога на транспорт, используя калькулятор «Расчет налога на транспорт» через мобильное приложение e-Salyq Azamat» и чат-бот Telegram канал @SalyqBot пройти в меню и выбрать «Калькуляторы» - «Расчет налога на транспорт».



Мобильные приложения e-Salyq Azamat и e-Salyq Business можно бесплатно скачать с App Store, Play Market и App Gallery.