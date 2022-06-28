Лето в Мангистау! Обессиленных от жары собак сняли на видео в Актау





Житель Актау снял на видео собак, которые, по всей видимости, из-за сильной жары улеглись отдыхать вдоль дороги.- В Актау настолько жарко, что собаки вот так просто лежат, - сказал автор видеоролика.Согласно прогнозам синоптиков, в Актау до конца недели будет держаться жаркая погода.Завтра, 29 июня, ожидается 39 градусов тепла.Ранее сообщалось о том, что 27 июня в Мангистау был побит рекорд жары с начала лета 2022 года.Столбики термометров показывали 44 градуса тепла.