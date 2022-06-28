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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 18:45

Просмотров: 1504

Лето в Мангистау! Обессиленных от жары собак сняли на видео в Актау

Стаю собак сняли на видео в тот момент, когда они обессиленные из-за жары лежали около проезжей части в Актау.

Кадр с видео
Житель Актау снял на видео собак, которые, по всей видимости, из-за сильной жары улеглись отдыхать вдоль дороги.

- В Актау настолько жарко, что собаки вот так просто лежат, - сказал автор видеоролика.



Согласно прогнозам синоптиков, в Актау до конца недели будет держаться жаркая погода.

Завтра, 29 июня, ожидается 39 градусов тепла.

Ранее сообщалось о том, что 27 июня в Мангистау был побит рекорд жары с начала лета 2022 года.

Столбики термометров показывали 44 градуса тепла.



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Комментарии ( 2 )

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Жанар (Посетители) Вчера, 20:42
Прошлый год лошади дохли от жары и голода, в этом году собаки...НО!, они выживут...
А!, вот КАК!, люди и последние оставшиеся по городу растения перенесут эту жару?!...

Все мы ходим под богом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Дизель
 Ingul (Посетители) Вчера, 19:47
А самые жаркие месяцы еще впереди, как минимум до середины августа.
 
 

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