«Лежачие полицейские» пообещали установить жителям новостройки в Актау

- Указанный участок перед домом №21 в 17 микрорайоне будет добавлен в список. По мере выделения денежных средств из бюджета здесь также будут установлены искусственные неровности, - объяснил чиновник.

По словам Асхата Нурмухана, на данный момент устанавливаются искусственные дорожные неровности на участках, на которые ранее поступали обращения и предписания со стороны полиции.Напомним, жильцы жилого массива «Жанболат» пожаловались на отсутствие «лежачих полицейских» на оживлённом в дневное время перекрёстке. Они утверждают, что на пешеходных переходах крайне необходимо установить искусственные неровности.