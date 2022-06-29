Полномасштабная модернизация: появился проект новой парусной школы в Актау

- Модернизация парусной школы, считаю, необходима. Это станет нашим новым достоянием процветающего города и нового Казахстана, ну, и, конечно же, это делается для развития парусного спорта в нашем регионе, как и в Казахстане в целом. Он будет центром парусного спорта в нашей стране, - поделился президент федерации парусного спорта РК.

По словам Абиля Шомбылова, он намерен инвестировать средства на модернизацию парусной школы.Он также планирует возвести спортивное поле, большой бассейн, тренажёрный и гимнастический залы.Ориентировочно инвестиции составят 5 миллиардов тенге.