«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 29 Июня
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.08 KZT
  • €1 = 488.75 KZT
  • 1 RUB = 9.1 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:25

Просмотров: 240

Полномасштабная модернизация: появился проект новой парусной школы в Актау

О планах развития и модернизации парусной школы в Актау рассказал автор идеи - президент федерации парусного спорта РК Абиль Шомбылов.

Фото проекта предоставили в парусной школе
По словам Абиля Шомбылова, он намерен инвестировать средства на модернизацию парусной школы.

Полномасштабная модернизация: появился проект новой парусной школы в Актау


Он также планирует возвести спортивное поле, большой бассейн, тренажёрный и гимнастический залы.

Полномасштабная модернизация: появился проект новой парусной школы в Актау


Ориентировочно инвестиции составят 5 миллиардов тенге.

Полномасштабная модернизация: появился проект новой парусной школы в Актау


- Модернизация парусной школы, считаю, необходима. Это станет нашим новым достоянием процветающего города и нового Казахстана, ну, и, конечно же, это делается для развития парусного спорта в нашем регионе, как и в Казахстане в целом. Он будет центром парусного спорта в нашей стране, - поделился президент федерации парусного спорта РК.


Полномасштабная модернизация: появился проект новой парусной школы в Актау

Полномасштабная модернизация: появился проект новой парусной школы в Актау



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика