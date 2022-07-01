Атырауский бизнесмен незаконно продавал дизтопливо в Мангистау

tengrinews.kz

В Атырауской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора двух компаний - ТОО «Азия ТЭГ» и ТОО «Евро-Азия ТЕМП».



Как рассказали в ведомстве, в 2021 году руководитель предприятий приобрел более 3 тысяч тонн дизтоплива в Атырауской области без документов, а затем реализовал его в Мангистауской области, и получил незаконный доход в сумме 796,5 миллиона тенге.



Кроме того, добавили в АФМ, мужчина, являясь директором ТОО «Евро-Азия ТЕМП», в том же году еще раз незаконно приобрел почти три тысячи тонн дизтоплива без документов, а затем продал его в Мангистауской области и получил незаконный доход в сумме 990 миллионов тенге.



Директора ТОО приговорили к трём годам лишения свободы. Однако на основании закона «Об амнистии» срок сократили до двух лет тюрьмы.