В Мангистау ритуальные услуги подорожали на 61%

Фото с сайта pixabay
В Казахстане объём услуг по организации похорон и связанной с этим деятельностью в первом квартале текущего года составил более 1,8 млрд тенге, что сразу в 2,3 раза больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают аналитики ranking.kz.
Цены на ритуальные услуги в среднем по РК выросли на 13,1% за год по итогам мая 2022 года.
Самый высокий рост зафиксирован в Мангистауской области – сразу на 61,8%. Следом идут Алматинская и Атырауская области (на 33,3%). При этом в пяти регионах (в Актюбинской, Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областях и в Нур-Султане) цены не изменились.
Численность умерших в стране выросла за год на 5,4%: с 36,1 тысячи человек за январь-март 2021 года до 38,1 тысячи человек за январь-март 2022 года. Из них 20,4 тысячи - мужчины и 17,7 тысячи - женщины.
Цены на ритуальные услуги в среднем по РК выросли на 13,1% за год по итогам мая 2022 года.
Самый высокий рост зафиксирован в Мангистауской области – сразу на 61,8%. Следом идут Алматинская и Атырауская области (на 33,3%). При этом в пяти регионах (в Актюбинской, Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областях и в Нур-Султане) цены не изменились.
Численность умерших в стране выросла за год на 5,4%: с 36,1 тысячи человек за январь-март 2021 года до 38,1 тысячи человек за январь-март 2022 года. Из них 20,4 тысячи - мужчины и 17,7 тысячи - женщины.
Оставьте свой комментарий первым.