Единый круглосуточный контакт-центр заработал в Мангистау

- Единый контакт-центр 109 представляет собой единую линию связи, работающую в режиме 24/7. Все обращения, поступившие в центр, обрабатываются и направляются в государственные органы и коммунальные службы для дальнейшего решения вопросов в установленные сроки. Кроме того, специалисты проводят обратную связь по исполнению заявок, - сообщили в администрации.

Единая диспетчерская служба 109 начала работу по всему региону. Люди могут обращаться туда по вопросам тепло-энерго- и водоснабжения. Можно также обратиться по поводу канализационных насосных станций и очистных сооружений, ТБО, работы лифтов, работы КСК/ОСИ. Специалисты смогут ответить по вопросам уличного освещения, городской дорожной инфраструктуры, благоустройства городской и дворовой территории, открытых колодцев и озеленения.1. Бесплатный звонок с мобильных и городских телефонов на единый номер 109;2. Через приложение «Smart Aktau»;3. Facebook: @aktau109.kz