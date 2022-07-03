Вечер памяти Юрия Шатунова провели в Актау

Фото Тамары Растегаевой

Для всех поклонников творчества Юрия Шатунова очень тяжёлая эта потеря. Мы всю молодость кайфовали и отжигали под его песни. Люди пришли вспомнить такого хорошего певца добрыми словами. 11Даже несмотря на то, что его сейчас с нами нет, но он всё равно живёт в наших сердцах и душах. Здесь собрались и стар, и млад, все три поколения здесь собрались, чтобы почтить его память. Я сам не фанат, но мне очень нравятся его песни. Мы с детства росли на его песнях, и многие пели прям наизусть в лагерях и школах. Это был прям самый лучший певец времён СССР. Особенно впечатляет его тяжёлая судьба, что он вырос в детском доме, но несмотря на это, он столького смог достичь, - рассказал один из активистов Анатолий Чебаков

Фото Сергея Кораблева







В воскресный вечер 3 июля более двухсот человек пришли на набережную 14 микрорайона, напротив ТЦ «Астана», чтобы почтить ушедшую звезду. Горожане приходили целыми семьями и пели песни кумира. Многие танцевали, вспоминая, как жили и влюблялись под творчество Юрия Шатунова.На постамент с фотографиями Юрия Шатунова горожане возложили белые розы.На сегодняшний день организаторы ожидают разрешение от акимата, чтобы официально провести ещё одно мероприятие памяти певца 1 августа.[center][/center]Напомним, ранее в пабликах Мангистау, в социальных сетях и мессенджерах [url=https://www.lada.kz/aktau_news/society/102813-vecher-pamyati-yuriya-shatunova-planiruyut-provesti-v-aktau.html]появились [/url ]многочисленные призывы горожан в день прощания с Юрием Шатуновым почтить его память.