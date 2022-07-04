Дорожный абсурд: от разметки у села Курык отреклись в «КазАвтоЖол»

- По всем вопросам, касающимся нанесения дорожной разметки на данном участке, необходимо обращаться в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог и в управление административной полиции департамента полиции области, - ответили в ведомстве.

Указанный участок автомобильной дороги не является автодорогой Актау-Курык - это участок автомобильной дороги местного значения Курык-порт Курык. Он находится на балансе управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.Напомним, дорожная разметка и знак привели в замешательство местных водителей.