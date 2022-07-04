«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 04 Июля
+21...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 466.44 KZT
  • €1 = 487.71 KZT
  • 1 RUB = 8.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:50

Просмотров: 1510

Дорожный абсурд: от разметки у села Курык отреклись в «КазАвтоЖол»

Ситуацию с дорожными разметкой и знаком прокомментировали в Мангистауском областном филиале АО НК «КазАвтоЖол».

Кадр видео
Указанный участок автомобильной дороги не является автодорогой Актау-Курык - это участок автомобильной дороги местного значения Курык-порт Курык. Он находится на балансе управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

- По всем вопросам, касающимся нанесения дорожной разметки на данном участке, необходимо обращаться в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог и в управление административной полиции департамента полиции области, - ответили в ведомстве.


Напомним, дорожная разметка и знак привели в замешательство местных водителей.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Кари (Посетители) Сегодня, 13:33
На будущее сделали разметку
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Darkman (Посетители) Сегодня, 12:51
Ed Word,
 Кто вообще додумался так расставить знаки приоритета в ущерб здравому смыслу, физике и логике!?

Полностью с вами согласен! Постоянно матерюсь на том повороте. Знак уступи дорогу должен стоять на дороге выезда с резеденции.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Darkman
  • Ирон
  • Ну Ну
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 11:27
Дорожные работы, разметка, дорожные знаки и другое, т.е все что состовляет ОДД (организацию дорожного движения) - это печальная песня, требующая большего спроса с ответственных чиновников чтобы начала звучать веселее...
Поменяйте знак приоритета на развилке дороги мкр.Самал и Резеденцию. Когда приезжают первые лица государства дороги и так перекрывают. Кто вообще додумался так расставить знаки приоритета в ущерб здравому смыслу, физике и логике!? Во первых основной поток идет с/на мкр. Самал, при подъеме надо шею свернуть чтобы влево посмотреть и пропустить ТС которое пользуется приоритетом, при повороте направо двигаясь с резеденции ТС выезжает на встречку так как угол большой, а дорога узкая, а если в это время там стоит ТС которое должно пропустить согласно приоритету, то там это просто сделать безопасно не возможно, а решается все путем простого пересмотра главной дороги на Самал и приоритета проезда соответственно. Мир всем!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Око (Посетители) Сегодня, 11:15
хм. Значит, дорога планируется на данном участке. Раньше в 30-ых мкр аналогично было :) Сплошные тупики.

всё вижу
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика