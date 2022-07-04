Дольщиков ЖК "Атамекен" приглашают на собрание

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Уважаемые дольщики жилого комплекса «Атамекен» (17 мкр., участок №42)



По причине сложившейся ситуации со строительством ЖК «Атамекен» с целью решения вопросов, связанных с завершением строительства, 06 июля 2022 года состоится собрание дольщиков.

Место проведения: 9 мкр., школа-лицей №11, актовый зал.

Время проведения: 16:00 ч. (без опозданий, явка обязательна)



Повестка дня:

1. Анализ существующей документации по проблемному объекту.

2. План реализации строительства.

3. Собрание и регистрация жилищно-строительного кооператива (учредительное собрание).

4. Избрание правления жилищно-строительного кооператива.

5. Избрание председателя жилищно-строительного кооператива.

6. Избрание ревизионной комиссии жилищно-строительного кооператива.

7. Утверждение расходов на содержание ЖСК и целевых взносов.

8. Заключение договора юридического сопровождения.



При себе иметь удостоверение личности либо доверенность собственника жилого, нежилого помещения (квартиры).

По вопросам проведения собрания обращаться по тел.: 8 701 582 0279



Данное объявление оплачено