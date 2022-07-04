Дольщиков ЖК "Атамекен" приглашают на собрание

Фото из доступных источников
Уважаемые дольщики жилого комплекса «Атамекен» (17 мкр., участок №42)
По причине сложившейся ситуации со строительством ЖК «Атамекен» с целью решения вопросов, связанных с завершением строительства, 06 июля 2022 года состоится собрание дольщиков.
Место проведения: 9 мкр., школа-лицей №11, актовый зал.
Время проведения: 16:00 ч. (без опозданий, явка обязательна)
Повестка дня:
1. Анализ существующей документации по проблемному объекту.
2. План реализации строительства.
3. Собрание и регистрация жилищно-строительного кооператива (учредительное собрание).
4. Избрание правления жилищно-строительного кооператива.
5. Избрание председателя жилищно-строительного кооператива.
6. Избрание ревизионной комиссии жилищно-строительного кооператива.
7. Утверждение расходов на содержание ЖСК и целевых взносов.
8. Заключение договора юридического сопровождения.
При себе иметь удостоверение личности либо доверенность собственника жилого, нежилого помещения (квартиры).
По вопросам проведения собрания обращаться по тел.: 8 701 582 0279
Данное объявление оплачено
По причине сложившейся ситуации со строительством ЖК «Атамекен» с целью решения вопросов, связанных с завершением строительства, 06 июля 2022 года состоится собрание дольщиков.
Место проведения: 9 мкр., школа-лицей №11, актовый зал.
Время проведения: 16:00 ч. (без опозданий, явка обязательна)
Повестка дня:
1. Анализ существующей документации по проблемному объекту.
2. План реализации строительства.
3. Собрание и регистрация жилищно-строительного кооператива (учредительное собрание).
4. Избрание правления жилищно-строительного кооператива.
5. Избрание председателя жилищно-строительного кооператива.
6. Избрание ревизионной комиссии жилищно-строительного кооператива.
7. Утверждение расходов на содержание ЖСК и целевых взносов.
8. Заключение договора юридического сопровождения.
При себе иметь удостоверение личности либо доверенность собственника жилого, нежилого помещения (квартиры).
По вопросам проведения собрания обращаться по тел.: 8 701 582 0279
Данное объявление оплачено