Трое выпускников набрали 130 баллов на ЕНТ в Актау

Набравшие максимальный балл на ЕНТ выпусники Актау

Самые высокие 130 баллов набрали Дарина Таимова (IT-лицей), Акерке Орынбасарова (школа №28) и Кобейсин Пилтан (школа №14).



Альбина Асылбек набрала 126 баллов, по 125 баллов получили Галым Лерик, Абзал Алишер и Азат Абдирашитулы.



Исполняющий обязанности акима Актау Ербол Избергенов поздравил выпускников с успешным окончанием школы и наградил лучших из них ценными подарками.



- За спиной важный экзамен ЕНТ, и вы прошли его успешно. Показали все свои знания. Я желаю вам счастливого пути в большой жизни. Мы гордимся вами и верим, что станете достойными гражданами своей страны, - обратился к выпускникам Ербол Избергенов.



Выпускники, в свою очередь, поздравили своих сверстников с окончанием школы и поделились секретами своего успеха.



- Я смог набрать 130 баллов из 140, и очень рад этому. Хочу выразить благодарность своим преподавателям. Чтобы набрать такие высокие баллы, нужно усердно учиться. Хочу посоветовать школьникам - не нужно отвлекаться на гаджеты. Лучший друг - это книга, - говорит Азат Абдрашитулы.



К поздравлениям присоединилась и Дарина Таимова.



- Я хотела бы поблагодарить своих учителей за то, что не жалея своих сил, в ущерб своим семьям, они днем и ночью работали, оказывали всяческую поддержку, - делится Дарина Таимова.



Ну а главный секрет, по словам отличившихся учеников, в упорном труде.



- Секретов нет. Просто я с 5 по 11 классы учился усердно. И все знания мне пригодились на ЕНТ. Первый раз набрал 122 балла, а на 2 этапе уже 125, - добавил Галым Лерик.



В этом году тестирование проводилось с 16 мая по 4 июля. Участвовать в нем изъявили желание 1919 школьников Актау, тестирование удалось сдать 1607 выпускникам.