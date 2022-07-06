«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 06 Июля
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 469.26 KZT
  • €1 = 483.06 KZT
  • 1 RUB = 8.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 09:03

Просмотров: 17

Трое выпускников набрали 130 баллов на ЕНТ в Актау

В областном центре по итогам проведения Единого национального тестирования (ЕНТ) 2022 года семи выпускникам удалось набрать высокие баллы. Трое из них набрали 130 баллов из максимальных 140, а четверо - более 125. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата Актау.

Набравшие максимальный балл на ЕНТ выпусники Актау
Самые высокие 130 баллов набрали Дарина Таимова (IT-лицей), Акерке Орынбасарова (школа №28) и Кобейсин Пилтан (школа №14).

Альбина Асылбек набрала 126 баллов, по 125 баллов получили Галым Лерик, Абзал Алишер и Азат Абдирашитулы.

Исполняющий обязанности акима Актау Ербол Избергенов поздравил выпускников с успешным окончанием школы и наградил лучших из них ценными подарками.

- За спиной важный экзамен ЕНТ, и вы прошли его успешно. Показали все свои знания. Я желаю вам счастливого пути в большой жизни. Мы гордимся вами и верим, что станете достойными гражданами своей страны, - обратился к выпускникам Ербол Избергенов.

Выпускники, в свою очередь, поздравили своих сверстников с окончанием школы и поделились секретами своего успеха.

- Я смог набрать 130 баллов из 140, и очень рад этому. Хочу выразить благодарность своим преподавателям. Чтобы набрать такие высокие баллы, нужно усердно учиться. Хочу посоветовать школьникам - не нужно отвлекаться на гаджеты. Лучший друг - это книга, - говорит Азат Абдрашитулы.

К поздравлениям присоединилась и Дарина Таимова.

- Я хотела бы поблагодарить своих учителей за то, что не жалея своих сил, в ущерб своим семьям, они днем и ночью работали, оказывали всяческую поддержку, - делится Дарина Таимова.

Ну а главный секрет, по словам отличившихся учеников, в упорном труде.

- Секретов нет. Просто я с 5 по 11 классы учился усердно. И все знания мне пригодились на ЕНТ. Первый раз набрал 122 балла, а на 2 этапе уже 125, - добавил Галым Лерик.

В этом году тестирование проводилось с 16 мая по 4 июля. Участвовать в нем изъявили желание 1919 школьников Актау, тестирование удалось сдать 1607 выпускникам.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика