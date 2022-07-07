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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:27

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Предельные цены на автогаз установили для Мангистауской области в размере 50-55 тенге за литр

В Казахстане установлены предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для автотранспорта на заправках. Об этом сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана. Цена сжиженного нефтяного газа в Мангистау составила 50-55 тенге за литр.

Фото из архива Lada.kz
В Казахстане установили временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию автогаза.

Новые цены на топливо указаны в приказе, опубликованном Агентством по защите и развитию конкуренции Казахстана «О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории РК».

Цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях варьируются от 50 до 75 тенге за литр в зависимости от региона. Так, например, в Мангистауской области цена за литр составляет 50-55 тенге, тогда как в других городах установлены следующие цены:

Нур-Султан – 70 тг/л;
Алматы – 65 тг/л;
Актюбинская, Атырауская, Мангистауская области – 50-55 тг/л;
Акмолинская, Алматинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Жетысуская и Улытауская области – 70-75 тг/л;
Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская и Абайская области – 60-65 тг/л.

Приказ вступил в силу 6 июля 2022 года. Цены установлены до 1 января 2023 года.

За превышение цен на автогаз будут привлекать к административной ответственности.



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