На дорогах Актау планируют установить 108 камер «Сергек»

Камеры «Сергек», установленные в Шымкенте. Фото с сайта otyrar.kz

В Актау на протяжении пяти лет частная компания «Коркем Телеком» будет устанавливать системы фотофиксации и видеоанализа в Мангистауской области. На эти цели из бюджета выделят 6,61 млрд тенге.



- В Актау для дорожной безопасности установят 108 камер видеонаблюдения, из которых 13 интеллектуальные (эти камеры будут расположены на перекрёстках), 95 - линейные (они будут установлены вдоль дорог). По городу Актау в общественных местах появятся 100 камер. В Мунайлинском районе, где сейчас нет ни одной камеры наблюдения, будут установлены пять интеллектуальных и 35 линейных камер. По району в общественных местах будут работать 300 камер. Система будет работать круглосуточно, данные будут передавать в правоохранительные органы, - сообщили в управлении цифровых технологий Мангистауской области.



Камеры «Сергек» будут устанавливать, опираясь на рекомендации представителей правоохранительных органов. Пока неизвестно, где будут располагаться камеры, так как чиновники ещё не заключили договор с частной компанией. Власти региона уверены, что установка камер видеонаблюдения положительно скажется на безопасности дорожного движения.



- В 2021 году в Мангистауской области произошло 286 дорожно-транспортных происшествий, из них 56 процентов ДТП приходится на Актау и Мунайлинский район. В результате аварий погибло 75 человек. По данным МВД, 40 процентов дорожно-транспортных происшествий в стране связаны с превышением скорости, выездом на встречную полосу, пересечением запрещённых светофоров, грубыми нарушениями правил дорожного движения. Расширение автоматической системы фото и видео в рамках позволит пресекать нарушения ПДД, - сообщили в ведомстве.



Видеонаблюдение также демонстрирует бюджетную эффективность. Так, например, в 2021 году в Атырауской области, благодаря камерам, в государственную казну поступило порядка миллиарда тенге.



- В настоящее время в области установлено и работает 22 системы автоматической фото-видеофиксации, в том числе 15 - в Актау. По договору, если будут рекомендации от департамента полиции, мы можем менять расположение некоторых камер, - сообщили в акимате Мангистауской области.