Половина организаций образования Мангистау не прошли государственную аттестацию

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области

По итогам результатов, не прошли аттестацию 11 детских садов, 16 школ и один колледж, сообщил руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования региона Есболат Умирзак.



- При проведении государственной аттестации учитывают учебную нагрузку, содержание образования, учебный план, уровень образования детей. В 16 школах, не прошедших в итоге аттестацию, были ученики, которые не смогли набрать пороговый балл на ЕНТ. Выявлены и недостатки, связанные с невыполнением учебного плана, в некоторых школах неполная материально-техническая база, - поделился Есболат Умирзак.



Он пояснил, что к государственной аттестации были привлечены квалифицированные, опытные педагоги из организаций образования.



Перед каждой аттестацией под председательством руководителя департамента и уполномоченного по этике проводилось совещание государственных служащих и экспертов. На встречах разъяснялось, как избежать коррупционные риски и добросовестно выполнять свою работу. Отмечено, что фактов нарушения этических норм, коррупционных рисков со стороны служащих департамента и экспертов при проведении аттестации не выявлено.



- Поступили 11 обращений, по шести из них мы провели шесть внеплановых проверок, относящихся к нашей компетенции. Так выяснилось, что директор одной из школ не проводил отведённые ему занятия, тем самым нарушая требования стандарта общего образования. В той же школе нарушены требования закона «О статусе педагога», то есть учителям было поручено собирать необходимые для школы инструменты. Ещё одним недостатком является то, что администрация одной школы незаконно взяла на себя трёхчасовую нагрузку учителя и допустила невыполнение учебной программы. Кроме того, один руководитель колледжа вывел преподавателей на субботник. Есть факты, когда были приняты на работу специалисты, не соответствующие профилю занимаемой должности. Один руководитель школы собирал деньги с учителей, чтобы оплатить наложенный на него штраф. Всё это относится к нарушениям, в соответствии с которыми приняты административные меры, - заключил Есболат Умирзак.