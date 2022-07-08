«Это некорректные данные»: Минздрав ответил на статистику о недоедающих жителях Мангистау

Фото из архива Lada.kz
Аналитики Energyprom.kz 7 июля опубликовали материал, в котором говорится, что жители Мангистау, Нур-Султана, Шымкента и Кызылординской области недостаточно питались на протяжении 2021 года. Эту информацию прокомментировали в Министерстве здравоохранения.
- Энергетические затраты современного человека колеблются примерно от 2100 килокалорий (для женщин) до 2400-2500 килокалорий, и приведённые в статье данные о калорийности значительно перекрывают потребности как городского, так и сельского жителя. Тут, с научной точки зрения, скорее, надо говорить о переедании, о превышении калорийности на душу населения. Напротив, динамика снижения калорийности в крупных городах говорит о том, что люди стали следить за своим рационом питания и массой тела, исключать вредные продукты, жиры, сахар, мучные изделия. Казахстанцы стали понимать, что их здоровье во многом зависит от пищевых привычек, это значит, появилось осознанное отношение людей к своему здоровью, появилась культура питания. Это положительная тенденция в плане оздоровления населения, - прокомментировала профессор медицинского университета Караганды и иедицинского университета Астаны, дипломированный нутрициолог Светлана Плясовская.
Более того, Министерство здравоохранения уверено, что данные публикации могут нанести вред здоровью отдельного человека и общества, поскольку транслируют факты, не имеющие отношения к доказательной медицине и научным исследованиям в области питания.
Напомним, в материале также сообщалось, что численность недоедающих в стране за год выросла более чем в полтора раза: с 832,5 тысячи человек в 2020 году до 1,3 миллиона человек в 2021 году.
- Энергетические затраты современного человека колеблются примерно от 2100 килокалорий (для женщин) до 2400-2500 килокалорий, и приведённые в статье данные о калорийности значительно перекрывают потребности как городского, так и сельского жителя. Тут, с научной точки зрения, скорее, надо говорить о переедании, о превышении калорийности на душу населения. Напротив, динамика снижения калорийности в крупных городах говорит о том, что люди стали следить за своим рационом питания и массой тела, исключать вредные продукты, жиры, сахар, мучные изделия. Казахстанцы стали понимать, что их здоровье во многом зависит от пищевых привычек, это значит, появилось осознанное отношение людей к своему здоровью, появилась культура питания. Это положительная тенденция в плане оздоровления населения, - прокомментировала профессор медицинского университета Караганды и иедицинского университета Астаны, дипломированный нутрициолог Светлана Плясовская.
Более того, Министерство здравоохранения уверено, что данные публикации могут нанести вред здоровью отдельного человека и общества, поскольку транслируют факты, не имеющие отношения к доказательной медицине и научным исследованиям в области питания.
Напомним, в материале также сообщалось, что численность недоедающих в стране за год выросла более чем в полтора раза: с 832,5 тысячи человек в 2020 году до 1,3 миллиона человек в 2021 году.