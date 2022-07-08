Автопарк «Инватакси» пополнился в Жанаозене

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Социальная служба по оказанию бесплатных транспортных услуг людям, имеющим трудности в передвижении, появилась в Жанаозене в 2014 году после того, как был закуплен первый специально оборудованный микроавтобус «Инватакси».



- Ещё лет десять назад существование подобной службы в нашей области сложно было представить, а сейчас она собирается расширить деятельность, принимая заказы на междугородние маршруты. Подчёркивается, что автомобиль, приобретённый городским отделом занятости и социальных программ по госзакупкам, оснащён по последнему слову техники, - сообщает Центр общественных коммуникаций.



Это успели оценить сами пользователи «Инватакси». Говорят, что гидравлические подъёмные устройства удобные, ремни безопасности – надёжные, и в целом стал проезд комфортнее.



По данным руководителя Жанаозенского городского отдела занятости и социальных программ Улбазар Орынбаевой, в базе данных службы «Инватакси» зарегистрированы 497 человек. Все они независимо от причины нарушений опорно-двигательного аппарата могут пользоваться услугами службы, которая, подчеркнула специалист, абсолютно бесплатна.



- Как только заявки приняты, сотрудники «Инватакси» составляют маршруты на каждую машину. Они стараются составить их наиболее оптимально, с учётом расстояния от одного заказа до другого. В основном, людей развозят на лечение и реабилитацию, иногда в госучреждения, к примеру, для получения каких-либо справок, - рассказывает Улбазар Орынбаева.



Телефон службы «Инватакси» по Жанаозену: диспетчер 8 775 522 93 73, 46-021.