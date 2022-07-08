«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 08 Июля
+23...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 474.92 KZT
  • €1 = 480.52 KZT
  • 1 RUB = 7.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:36

Просмотров: 259

Автопарк «Инватакси» пополнился в Жанаозене

В Жанаозене введён в эксплуатацию новый автомобиль «Инватакси», предназначенный для людей с ограниченными возможностями, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото ЦОК МО
Социальная служба по оказанию бесплатных транспортных услуг людям, имеющим трудности в передвижении, появилась в Жанаозене в 2014 году после того, как был закуплен первый специально оборудованный микроавтобус «Инватакси».

- Ещё лет десять назад существование подобной службы в нашей области сложно было представить, а сейчас она собирается расширить деятельность, принимая заказы на междугородние маршруты. Подчёркивается, что автомобиль, приобретённый городским отделом занятости и социальных программ по госзакупкам, оснащён по последнему слову техники, - сообщает Центр общественных коммуникаций.

Это успели оценить сами пользователи «Инватакси». Говорят, что гидравлические подъёмные устройства удобные, ремни безопасности – надёжные, и в целом стал проезд комфортнее.

По данным руководителя Жанаозенского городского отдела занятости и социальных программ Улбазар Орынбаевой, в базе данных службы «Инватакси» зарегистрированы 497 человек. Все они независимо от причины нарушений опорно-двигательного аппарата могут пользоваться услугами службы, которая, подчеркнула специалист, абсолютно бесплатна.

- Как только заявки приняты, сотрудники «Инватакси» составляют маршруты на каждую машину. Они стараются составить их наиболее оптимально, с учётом расстояния от одного заказа до другого. В основном, людей развозят на лечение и реабилитацию, иногда в госучреждения, к примеру, для получения каких-либо справок, - рассказывает Улбазар Орынбаева.

Телефон службы «Инватакси» по Жанаозену: диспетчер 8 775 522 93 73, 46-021.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика