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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 13:42

Просмотров: 2232

Стоимость овец в преддверии Курбан-айта назвали в Актау

Стала известна средняя стоимость овец в разрезе регионов в преддверии Курбан-айта, сообщает Inform.kz.

Фото взято из открытого источника
Согласно предоставленным данным Inform.kz, цена овец в Актау составила от 50 до 85 тысяч тенге. Самая высокая цена зафиксирована в Алматы, где одного барана можно приобрести за 80 тысяч тенге, а самые дешёвые овцы продаются в Таразе.

Цены на овец по регионам распределились так:

Стоимость овец в преддверии Курбан-айта назвали в Актау

Инфографика автора. Составлена на основе данных Inform.kz


В Актау животное для жертвоприношения стоит – 50-85 тысяч тенге; в Нур-Султане – 45-55 тысяч тенге; в Алматы – 75-85 тысяч тенге; в Шымкенте – 50-60 тысяч тенге; в Семее – 50-60 тысяч тенге; в Кокшетау – 50-60 тысяч тенге; в Актобе-50-60 тысяч тенге; в Конаеве – 45-50 тысяч тенге, в Атырау – 60-90 тысяч тенге; в Усть-Каменогорске - 55-65 тысяч тенге; в Таразе – 30-40 тысяч тенге; в Талдыкоргане – 35-45 тысяч тенге; в Уральске – 70-80 тысяч тенге; в Караганде – 50-80 тысяч тенге; в Костанае – 60-70 тысяч тенге; в Кызылорде – 55-65 тысяч тенге; в в Павлодаре – 55-65 тысяч тенге; в Петропавловске – 40-50 тысяч тенге; в Туркестане – 50-60 тысяч тенге; в Жезказгане – 45-80 тысяч тенге.

В этом году Курбан-айт пройдёт с 9 по 11 июля.

Напомним, ранее стало известно, где в Мангистау расположены площадки для забоя скота. Имам мангистауской мечети объяснил, как можно принести жертвоприношение онлайн. По его словам, жертвоприношение на Курбан-айт в этом году можно будет принести в офлайн формате и онлайн через сайт «Qurban2022.kz».

Кроме того, стало известно, что на Курбан-айт общественный транспорт в Мангистауской области будет перевозить пассажиров бесплатно.



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