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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 19:26

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В Мангистау для юридических лиц повысили тариф на электроэнергию

ТОО «АктауЭнергоСбыт» сообщило, что с 1 июля в Мангистауской области повысили тариф на электроэнергию для юридических лиц. Для физических лиц и потребителей, использующих электроэнергию для бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг, тариф останется без изменений. Об этом сообщили в ТОО «Маңғыстау Жарық».

Фото inbusiness.kz
В «АктауЭнергоСбыте» рассказали, почему электроэнергия станет дороже для юридических лиц.

В Мангистау для юридических лиц повысили тариф на электроэнергию


- Мы продаем электроэнергию, покупая её у ТОО «МАЭК-Казатомпром». Далее у нас идут поставщики услуг: ГКП «Ауэс» и АО «МРЭК». На сегодняшний день с 1 июля у ГКП «Ауэс» повысился тариф на 0,38 тенге. Официальное уведомление у нас есть, их тариф также утверждается. Поднимаем цены на электроэнергию не мы. Наша компания свою снабженческую надбавку не меняет на протяжении пяти лет. Однако стоимость электроэнергии включает в себя покупку и продажу до конечного потребителя. Соответственно, если стоимость у «МАЭК-Казатомпром» растет, мы, согласно законодательству, имеем право на возмещение расходов. Соответственно мы вносим изменения в наши тарифы. Отпускная стоимость электроэнергии «МАЭК-Казатомпром» повысилась на 1 тенге 79 тиын, - разъяснила Сагира Даулетбакова, инженер по договорам ТОО «АктауЭнергоСбыт».

По словам Даулетбаковой, ТОО «АктауЭнергоСбыт» не обслуживает физические лица.

Поэтому мы обратились за комментарием в ТОО «Маңғыстау Жарық», где нас заверили о том, что увеличение тарифов на электроэнергию до конца лета не ожидается.

Это значит, что для физических лиц цена на электроэнергию останется прежней.



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