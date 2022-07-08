В Мангистау для юридических лиц повысили тариф на электроэнергию

В «АктауЭнергоСбыте» рассказали, почему электроэнергия станет дороже для юридических лиц.- Мы продаем электроэнергию, покупая её у ТОО «МАЭК-Казатомпром». Далее у нас идут поставщики услуг: ГКП «Ауэс» и АО «МРЭК». На сегодняшний день с 1 июля у ГКП «Ауэс» повысился тариф на 0,38 тенге. Официальное уведомление у нас есть, их тариф также утверждается. Поднимаем цены на электроэнергию не мы. Наша компания свою снабженческую надбавку не меняет на протяжении пяти лет. Однако стоимость электроэнергии включает в себя покупку и продажу до конечного потребителя. Соответственно, если стоимость у «МАЭК-Казатомпром» растет, мы, согласно законодательству, имеем право на возмещение расходов. Соответственно мы вносим изменения в наши тарифы. Отпускная стоимость электроэнергии «МАЭК-Казатомпром» повысилась на 1 тенге 79 тиын, - разъяснила Сагира Даулетбакова, инженер по договорам ТОО «АктауЭнергоСбыт».По словам Даулетбаковой, ТОО «АктауЭнергоСбыт» не обслуживает физические лица.Поэтому мы обратились за комментарием в ТОО «Маңғыстау Жарық», где нас заверили о том, что увеличение тарифов на электроэнергию до конца лета не ожидается.Это значит, что для физических лиц цена на электроэнергию останется прежней.