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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:24

Просмотров: 403

Игорное заведение обнаружили в Жанаозене

Материалы дела будут рассматривать в департаменте экономических расследований.

Фото предоставили в полиции
Как сообщили в департаменте полиции, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Жанаозене, в микрорайоне «Шанырак» правоохранители выявили незаконное игорное заведение.

В ходе осмотра помещения обнаружены и изъяты мониторы, системные блоки, телевизоры, также кассовый аппарат и наличные денежные средства.

- Данный факт зарегистрирован в КУИ УП Жанаозена и для принятия процессуального решения собранный материал направлен в департамент экономических расследований по Мангистауской области, - отметили в ведомстве.


Игорное заведение обнаружили в Жанаозене



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Комментарии ( 2 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 11:53
Цитата: mahabbat1985
, где практический все просаживают семейный бюджет

А!, после выходят перекрывать дороги и просят повышения зар. платы...
Мятежная Узень...

Все мы ходим под богом.
 
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  • Жанар
 mahabbat1985 (Посетители) Сегодня, 11:42
Нужно властям шире открыть глаза, очень много в Казахстане игровых клубов под брендом ЛОТОКЛУБ, который работает в одной лодке с национальной лотереи Сатти жулдуз, тысячи семей страдают от этой напасти, где практический все просаживают семейный бюджет миллионами тенге, к сожалению никому до них нет дела
 
 

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