Игорное заведение обнаружили в Жанаозене

- Данный факт зарегистрирован в КУИ УП Жанаозена и для принятия процессуального решения собранный материал направлен в департамент экономических расследований по Мангистауской области, - отметили в ведомстве.

Как сообщили в департаменте полиции, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Жанаозене, в микрорайоне «Шанырак» правоохранители выявили незаконное игорное заведение.В ходе осмотра помещения обнаружены и изъяты мониторы, системные блоки, телевизоры, также кассовый аппарат и наличные денежные средства.