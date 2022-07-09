Житель Актау пожаловался на футболистов в полицию

- Они ставят свои машины в неположенном месте, устраивают несанкционированные санузлы, орут, матерятся, не дают спать. Высыпаться с такими спортивными соседями невозможно. При нормальном диалоге и попытке выйти на компромисс они отвечают, что мы можем жаловаться куда хотим и им ничего не будет, - говорит житель дома №35.

Автомобили в неположенном месте

По словам жителя дома №35 в 14 микрорайоне, с утра до позднего вечера на спортивном поле перед домом играют футболисты.Участковые инспекторы полиции приняли меры. На организатора игры составили протокол по части 2 статьи 437 КоАП РК (Нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни).Наказание предусматривает штраф на физических лиц в размере 10, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 40, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 60, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 150 МРП.