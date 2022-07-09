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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:50

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День рыбака впервые отметили в Мангистау

Участие в торжественном мероприятии принял первый заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров, сообщает пресс-служба главы региона.

Фото предоставили в пресс-службе акима Мангистауской области
Рабочий визит первого заместителя акима области Бекбола Орынбасарова в Тупкараганский район начался с ознакомления деятельности ряда производственных и социальных объектов. В частности, в поселке Аташ он посетил базу отдыха «Балыкшылар», возведенную в рамках реализации инвестиционного проекта, а также цех по приему рыбы и производству рыбной продукции мощностью 700 тонн в год. Предприятие уже обеспечивает работой 25 местных жителей, а с выходом на полную мощность количество рабочих мест составит 50 единиц.

День рыбака впервые отметили в Мангистау


Бекбол Орынбасаров также ознакомился с технологией производства рыбной продукции и костной муки цеха по производству рыбной продукции ТОО «Аташ Фиш Пром». Объект разделен на две зоны и обеспечивает постоянной работой 15 человек.

День рыбака впервые отметили в Мангистау


По словам директора предприятия Амалбека Тулеумаганбетова, мощность цеха составляет 292,8 тонны в год, готовой продукции - 144 тонны, переработанной продукции - 96 тонн, рыбной муки - 52,8 тонны.

Чиновник также принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работников рыбного хозяйства, который отмечается каждое второе воскресенье июля.

День рыбака впервые отметили в Мангистау


Бекбол Орынбасаров передал слова поздравления от имени акима области Нурлана Ногаева ветеранам отрасли, передовикам производства, представителям молодой смены, и пожелал активной, плодотворной работы в развитии сферы и выхода на прежний высокий уровень рыбного хозяйства региона.

День рыбака впервые отметили в Мангистау


- Вопрос развития рыбного хозяйства находится на личном контроле главы региона. Мы считаем, что рыбное хозяйство - это одна из самых больших отраслей, которая не только имеет большой вес, но и имеет свою специфику и огромный потенциал. Правительством Казахстана утверждена «Программа развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы», предусмотрены меры государственной поддержки по нескольким видам субсидирования рыбоводства. В рамках программы к 2030 году планируется расширить существующее рыбоводное хозяйство и довести объем выращенной рыбы до 100 000 тонн. В регионе на научно-производственном предприятии «Казах Осетр» и ТОО «Каспиан Ривьера», занимающихся осетровым рыбным хозяйством, сегодня стабильно работают около 40 специалистов, выращивая около 14 тонн осетровых видов рыб в год. В настоящее время вдоль побережья Каспийского моря в хозяйственных районах создано 33 промысловых участка для рыбоводства, 26 из них закреплены за 18 учреждениями природопользования, семь участков находятся в резерве, выделены квоты в размере 9357.0 тонн, половина из них уже освоена. Это показывает тенденцию развития рыбной промышленности Мангистауской области, - рассказал Бекбол Орынбасаров.


День рыбака впервые отметили в Мангистау


Кроме того, ряд граждан награждены почетным званием «Заслуженный работник отрасли», нагрудным знаком «За безупречную службу» в сфере рыбного хозяйства, «Герой труда Республики Казахстан», удостоены почетных грамот «Құрмет» от имени председателя комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, благодарственными письмами акима Мангистауской области Нурлана Ногаева.

День рыбака впервые отметили в Мангистау

День рыбака впервые отметили в Мангистау


Праздничный вечер продолжился концертной программой с участием артистов региона.




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