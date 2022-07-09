День рыбака впервые отметили в Мангистау

Фото предоставили в пресс-службе акима Мангистауской области
Рабочий визит первого заместителя акима области Бекбола Орынбасарова в Тупкараганский район начался с ознакомления деятельности ряда производственных и социальных объектов. В частности, в поселке Аташ он посетил базу отдыха «Балыкшылар», возведенную в рамках реализации инвестиционного проекта, а также цех по приему рыбы и производству рыбной продукции мощностью 700 тонн в год. Предприятие уже обеспечивает работой 25 местных жителей, а с выходом на полную мощность количество рабочих мест составит 50 единиц.
Бекбол Орынбасаров также ознакомился с технологией производства рыбной продукции и костной муки цеха по производству рыбной продукции ТОО «Аташ Фиш Пром». Объект разделен на две зоны и обеспечивает постоянной работой 15 человек.
По словам директора предприятия Амалбека Тулеумаганбетова, мощность цеха составляет 292,8 тонны в год, готовой продукции - 144 тонны, переработанной продукции - 96 тонн, рыбной муки - 52,8 тонны.
Чиновник также принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работников рыбного хозяйства, который отмечается каждое второе воскресенье июля.
Бекбол Орынбасаров передал слова поздравления от имени акима области Нурлана Ногаева ветеранам отрасли, передовикам производства, представителям молодой смены, и пожелал активной, плодотворной работы в развитии сферы и выхода на прежний высокий уровень рыбного хозяйства региона.
Кроме того, ряд граждан награждены почетным званием «Заслуженный работник отрасли», нагрудным знаком «За безупречную службу» в сфере рыбного хозяйства, «Герой труда Республики Казахстан», удостоены почетных грамот «Құрмет» от имени председателя комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, благодарственными письмами акима Мангистауской области Нурлана Ногаева.
Праздничный вечер продолжился концертной программой с участием артистов региона.
Бекбол Орынбасаров также ознакомился с технологией производства рыбной продукции и костной муки цеха по производству рыбной продукции ТОО «Аташ Фиш Пром». Объект разделен на две зоны и обеспечивает постоянной работой 15 человек.
По словам директора предприятия Амалбека Тулеумаганбетова, мощность цеха составляет 292,8 тонны в год, готовой продукции - 144 тонны, переработанной продукции - 96 тонн, рыбной муки - 52,8 тонны.
Чиновник также принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работников рыбного хозяйства, который отмечается каждое второе воскресенье июля.
Бекбол Орынбасаров передал слова поздравления от имени акима области Нурлана Ногаева ветеранам отрасли, передовикам производства, представителям молодой смены, и пожелал активной, плодотворной работы в развитии сферы и выхода на прежний высокий уровень рыбного хозяйства региона.
- Вопрос развития рыбного хозяйства находится на личном контроле главы региона. Мы считаем, что рыбное хозяйство - это одна из самых больших отраслей, которая не только имеет большой вес, но и имеет свою специфику и огромный потенциал. Правительством Казахстана утверждена «Программа развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы», предусмотрены меры государственной поддержки по нескольким видам субсидирования рыбоводства. В рамках программы к 2030 году планируется расширить существующее рыбоводное хозяйство и довести объем выращенной рыбы до 100 000 тонн. В регионе на научно-производственном предприятии «Казах Осетр» и ТОО «Каспиан Ривьера», занимающихся осетровым рыбным хозяйством, сегодня стабильно работают около 40 специалистов, выращивая около 14 тонн осетровых видов рыб в год. В настоящее время вдоль побережья Каспийского моря в хозяйственных районах создано 33 промысловых участка для рыбоводства, 26 из них закреплены за 18 учреждениями природопользования, семь участков находятся в резерве, выделены квоты в размере 9357.0 тонн, половина из них уже освоена. Это показывает тенденцию развития рыбной промышленности Мангистауской области, - рассказал Бекбол Орынбасаров.
Кроме того, ряд граждан награждены почетным званием «Заслуженный работник отрасли», нагрудным знаком «За безупречную службу» в сфере рыбного хозяйства, «Герой труда Республики Казахстан», удостоены почетных грамот «Құрмет» от имени председателя комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, благодарственными письмами акима Мангистауской области Нурлана Ногаева.
Праздничный вечер продолжился концертной программой с участием артистов региона.
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