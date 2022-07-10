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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:43

Просмотров: 1803

Кафе в центре Актау продолжает игнорировать требование чиновников

Кафе в центре города по-прежнему продолжает игнорировать требование чиновников по наведению порядка на своей территории.

Фото жителей дома №7 в 11 микрорайоне
По словам жителей дома №7 в 11 микрорайоне, уже второй месяц на территории кафе в их доме так и не проведена уборка.

- К сожалению, ничего не изменилось. Кафе «Тезтағам» превратилось в гриль-бар «Marc O'Polo»... Замечания чиновников им нипочём, - говорят жильцы дома №7.


Кафе в центре Актау продолжает игнорировать требование чиновников

Кафе в центре Актау продолжает игнорировать требование чиновников

Скопище строительного мусора


Кафе в центре Актау продолжает игнорировать требование чиновников

Стены также разрисованы


Кафе в центре Актау продолжает игнорировать требование чиновников

С другой стены уже давно облупилась краска


Кафе в центре Актау продолжает игнорировать требование чиновников

Мусор не убирают и у кафе-паба «Chelsea»


Кафе в центре Актау продолжает игнорировать требование чиновников

У здания бывшей букмекерской конторы по-прежнему мусор


Напомним, жалобу на владельцев заведений в жилом доме в акимат адресовали жители дома №7 в 11 микрорайоне в начале июня.

Чиновники провели разъяснительную работу с предпринимателем - владельцем кафе «Тезтағам», а также направил письменные уведомления индивидуальным предпринимателям, чьи заведения находятся в жилом галерейном доме №7 и рядом с ним.

Спустя время люди вновь пожаловались на бездействие хозяев заведений.



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