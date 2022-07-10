Кафе в центре Актау продолжает игнорировать требование чиновников

Фото жителей дома №7 в 11 микрорайоне
По словам жителей дома №7 в 11 микрорайоне, уже второй месяц на территории кафе в их доме так и не проведена уборка.
Напомним, жалобу на владельцев заведений в жилом доме в акимат адресовали жители дома №7 в 11 микрорайоне в начале июня.
Чиновники провели разъяснительную работу с предпринимателем - владельцем кафе «Тезтағам», а также направил письменные уведомления индивидуальным предпринимателям, чьи заведения находятся в жилом галерейном доме №7 и рядом с ним.
Спустя время люди вновь пожаловались на бездействие хозяев заведений.
- К сожалению, ничего не изменилось. Кафе «Тезтағам» превратилось в гриль-бар «Marc O'Polo»... Замечания чиновников им нипочём, - говорят жильцы дома №7.
Скопище строительного мусора
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Напомним, жалобу на владельцев заведений в жилом доме в акимат адресовали жители дома №7 в 11 микрорайоне в начале июня.
Чиновники провели разъяснительную работу с предпринимателем - владельцем кафе «Тезтағам», а также направил письменные уведомления индивидуальным предпринимателям, чьи заведения находятся в жилом галерейном доме №7 и рядом с ним.
Спустя время люди вновь пожаловались на бездействие хозяев заведений.
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