Кафе в центре Актау продолжает игнорировать требование чиновников

- К сожалению, ничего не изменилось. Кафе «Тезтағам» превратилось в гриль-бар «Marc O'Polo»... Замечания чиновников им нипочём, - говорят жильцы дома №7.

Скопище строительного мусора

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У здания бывшей букмекерской конторы по-прежнему мусор