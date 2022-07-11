Насколько выросли расходы жителей Мангистау

В первом квартале этого года расходы казахстанцев увеличились на 16,7 процента за год, до рекордных 219,7 тысяч тенге на душу населения. В прошлом году за этот же период расходы населения составляли 188,2 тысячи тенге на душу населения, плюс 6,7 процента за год.Наибольшие расходы по стране зафиксированы у жителей Алматы - 319,6 тысячи тенге на душу населения в квартал. На второй строчке расположилась Карагандинская область - 275,3 тысячи тенге на душу населения. В тройке лидеров оказался Нур-Султан - 266,2 тысячи тенге.В Мангистауской области наблюдается расход в 184 тысячи тенге на одного человека.Наименьшие показатели отмечаются в Шымкенте - 158,2 тысячи тенге.Потребительские расходы составили 91,9 процента всех затрат населения страны: 201,8 тысячи тенге, на 16 процентов больше, чем годом ранее. Из них расходы на продовольственные товары составили 109,9 тысячи тенге, на непродовольственные - 53,2 тысячи тенге, а на платные услуги 38,8 тысячи тенге. Расходы на материальную помощь родственникам и алименты составили 4,1 тысячи тенге, на погашение долгов - 13,4 тысячи тенге, на налоги, платежи и другие выплаты - 437 тенге.