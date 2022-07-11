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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:40

Просмотров: 1813

«Не мы давали поручение полиции»: В ДЧС Мангистау прокомментировали запрет на въезд на 43-ий километр

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области не поручал полиции запрещать жителям и гостям региона заезжать на 43-ий километр. Об этом заявил начальник управления гражданской обороны ДЧС Мангистауской области Саят Баталов.

Фото из архива Lada.kz
В ДЧС Мангистауской области прокомментировали ситуацию на 43 километре. Ранее сообщалось, что полиция не пропускала желающих отдохнуть на пляже, ссылаясь на вышедшее постановление.

- По поводу запрета на въезд, я считаю, что этот вопрос нужно задать департаменту полиции, а не нам. Не мы давали им такое поручение. Мы не имеем на это право. Мы занимаемся агитационной работой. Участок на 43 километре является запрещённым местом для купания, но никто не запрещает ходить по берегу, гулять, любоваться морем, поэтому мы такие запреты не давали. Все запрещённые участки обоснованно являются опасными для купания, так как каждый год там фиксируется гибель людей. Даже хорошие пловцы при штормовых явлениях могут там утонуть. Решением областного маслихата участки названы опасными лишь для того, чтобы обезопасить наших граждан, - прокомментировал начальник управления гражданской обороны ДЧС Мангистауской области Саят Баталов.

Корреспондент Lada.kz поинтересовался, как охраняются другие запрещённые для купания участки.

- Ежедневно там стоят мобильные посты. Если люди купаются, мы вызываем полицию. ДЧС не штрафует, так как мы не имеем права, мы лишь занимаемся предупреждением наших граждан, - добавил Баталов.

По его словам, с начала 2022 года на участке в районе 43-го километра не было зафиксировано ни одного трагического инцидента.

- К нашей радости, на участке 43-го километра ни один человек не утонул, потому что мы там проводим профилактическую работу. В городе утонули семь человек. Мы смотрим на статистику, на постановления исполнительных органов. Мы, как ДЧС, просим, рекомендуем и разъясняем правила поведения в море, чтобы в акватории Каспия не было трагических инцидентов, - добавил начальник управления гражданской обороны ДЧС Мангистауской области.

В акимате Мангистауской области сообщили, что участок на 43-м километре стоит на балансе государства, то есть это не частная территория.

Редакция Lada.kz ожидает от департамента полиции Мангистауской области ответы на следующие вопросы:

1. Основанием для запрета на проезд на 43-ий км полиция называет постановление Мангистауского областного маслихата, где говорится, что на данном участке нельзя купаться. Однако, почему полиция не пускает людей на эту территорию? Может быть, отдыхающие хотят устроить на пляже пикник или позагорать, не купаясь?
2. Не считаете ли вы, что конституционные права граждан нарушаются таким образом? Ведь этот участок земли не частный и должен быть доступным для всех?
3. Кто поручил полицейским не пускать отдыхающих на 43-ий км?
4. Почему полиция не пускает отдыхающих на 43-ий км тогда, когда люди могут без проблем попасть, к примеру, на берег у гостиницы «Каспиан ривьера», хотя данная территория тоже запрещена для купания?



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Комментарии ( 3 )

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 glu-info (Посетители) Сегодня, 17:27
В акимате Мангистауской области сообщили, что участок на 43-м километре стоит на балансе государства, то есть это не частная территория.
А как наш неуважаемый акимат прокомментирует эту карту? Управление Земельного кадастра и Автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастраРаспродано все побережье.
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:57
Все запрещённые участки обоснованно являются опасными для купания, так как каждый год там фиксируется гибель людей. Даже хорошие пловцы при штормовых явлениях могут там утонуть.


надо запретить дорогу, закрыть все их. запретить автомобили. ТАМ людей умирает в 1000 раз больше. ужасающая статистика. почти каждый день смерти
 
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 Ed Word (Посетители) Сегодня, 16:51
И что теперь получается, произвол??? А кто теперь ответит за совершенное!?? Для верховенства закона остается важным не отвратимость наказания и превалирование закона. Такие не правомерные действия дескредитируют правохранительную и высшую власть в республике, может правительсву и президенту будут интересно кто там своими дествиями порочит имидж правохранительной власти и властей нового Казахстана... Мир всем!
 
 

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