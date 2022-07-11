Питьевую воду отключат в нескольких микрорайонах Актау

Отключение питьевой воды ожидается 12 июля. Без воды временно останутся следующие микрорайоны: 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 23 и 24 микрорайоны.- ГКП «КЖСА» сообщает в телефонограмме 88 от 11 июля 2022 года, что в связи с аварийными ремонтными работами на магистральном трубопроводе питьевой воды, 12 июля 2022 года будет отключена питьевая вода на следующие микрорайоны: 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 23 и 24, - сообщили в акимате Актау.