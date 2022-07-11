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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 20:06

Просмотров: 445

Питьевую воду отключат в нескольких микрорайонах Актау

Несколько микрорайонов Актау ждёт отключение питьевой воды. Причиной станут аварийные работы на магистральном трубопроводе. Об этом сообщили в акимате Актау.

Фото с сайта Ura.news
Отключение питьевой воды ожидается 12 июля. Без воды временно останутся следующие микрорайоны: 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 23 и 24 микрорайоны.

Питьевую воду отключат в нескольких микрорайонах Актау


- ГКП «КЖСА» сообщает в телефонограмме 88 от 11 июля 2022 года, что в связи с аварийными ремонтными работами на магистральном трубопроводе питьевой воды, 12 июля 2022 года будет отключена питьевая вода на следующие микрорайоны: 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 23 и 24, - сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 1 )

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  • montgomery
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 20:25
12 июля это завтра... Со скольки до скольки? Где информация? Не все знают об отключении. podzatylnik
 
 

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