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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:23

Просмотров: 1800

Дорожный беспредельщик отделается мелким штрафом в Актау

На грубого нарушителя составили два протокола, сообщили в департаменте полиции региона.

Кадр видео
На нарушителя ПДД - водителя Lexus RX 300 стражи порядка составили протоколы по части 1 статьи 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) и части 1 статьи 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения).

Дорожный беспредельщик отделается мелким штрафом в Актау

Дорожный беспредельщик отделается мелким штрафом в Актау


Общая сумма штрафов составляет 13 месячных расчетных показателей, то есть 39 819 тенге.

Напомним, видео с нарушителем было опубликовано в рубрике «Народные новости».




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Комментарии ( 3 )

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  • Empro
  • alixah
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:04
штраф для богатых!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ирон
  • синдбад
  • alixah
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:34
это и всё???? а как же сплошная? Ужас, прям откровенно наплевали на законы
руководителя департаменте полиции спросить надо "как так"?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • alixah
 Ирон (Посетители) Сегодня, 10:29
А все почему?потому что связи есть .другово бы прав лишили и штраф тысяч 100 .вот вам и жизнь
 
 

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