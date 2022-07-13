Дорожный беспредельщик отделается мелким штрафом в Актау

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На нарушителя ПДД - водителя Lexus RX 300 стражи порядка составили протоколы по части 1 статьи 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) и части 1 статьи 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения).
Общая сумма штрафов составляет 13 месячных расчетных показателей, то есть 39 819 тенге.
Напомним, видео с нарушителем было опубликовано в рубрике «Народные новости».
Общая сумма штрафов составляет 13 месячных расчетных показателей, то есть 39 819 тенге.
Напомним, видео с нарушителем было опубликовано в рубрике «Народные новости».