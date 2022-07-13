Новоиспеченных служителей Фемиды представили в Мангистау

- Назначенные председатели и судьи должны на равных сохранять справедливость перед законом и при отправлении правосудия, плодотворно работать в защите прав и интересов граждан, - отметил Бек Аметов.

Председатель Мангистауского областного суда Бек Аметов в торжественной обстановке представил коллективу вновь назначенного председателя судебной коллегии по уголовным делам, судью областного суда, председателей районных и приравненных к ним судов.Указом Президента РК освобожден от должности председателя специализированного следственного суда Актау Бауыржан Елемесов и назначен председателем судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда.Настоящим указом место судьи Мангистауского областного суда заняла Лариса Шамгунова. Ранее она была председателем специализированного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области.Освобожден от должности судьи специализированного экономического суда Мангистауской области Арыстанбек Бекболатов и назначен председателем данного суда.Председателем специализированного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области стала Жанылхан Жусупова, до этого занимавшая должность судьи в этом же суде.Бывший судья Жанаозенского городского суда Еркебулан Аппасов назначен председателем Бейнеуского районного суда.