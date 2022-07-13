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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:56

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Новоиспеченных служителей Фемиды представили в Мангистау

Вновь назначенных председателей и судей познакомили с коллективом, сообщили в Мангистауском областном суде.

Назначение председателей и судей. Фото предоставили в Мангистауском областном суде
Председатель Мангистауского областного суда Бек Аметов в торжественной обстановке представил коллективу вновь назначенного председателя судебной коллегии по уголовным делам, судью областного суда, председателей районных и приравненных к ним судов.

Новоиспеченных служителей Фемиды представили в Мангистау


Указом Президента РК освобожден от должности председателя специализированного следственного суда Актау Бауыржан Елемесов и назначен председателем судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда.

Новоиспеченных служителей Фемиды представили в Мангистау


Настоящим указом место судьи Мангистауского областного суда заняла Лариса Шамгунова. Ранее она была председателем специализированного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

Новоиспеченных служителей Фемиды представили в Мангистау


Освобожден от должности судьи специализированного экономического суда Мангистауской области Арыстанбек Бекболатов и назначен председателем данного суда.

Новоиспеченных служителей Фемиды представили в Мангистау


Председателем специализированного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области стала Жанылхан Жусупова, до этого занимавшая должность судьи в этом же суде.

Бывший судья Жанаозенского городского суда Еркебулан Аппасов назначен председателем Бейнеуского районного суда.

Новоиспеченных служителей Фемиды представили в Мангистау


- Назначенные председатели и судьи должны на равных сохранять справедливость перед законом и при отправлении правосудия, плодотворно работать в защите прав и интересов граждан, - отметил Бек Аметов.



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