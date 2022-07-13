Служебные собаки искали наркотики в корреспонденции «Казпочты» в Актау

- Целью данного мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, усиление мер по борьбе с наркоманией, выявление незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также запрещенных веществ, выявление причастных к этому организованных преступных групп. Благодаря действенным комплексным мерам значительно снижается объем ввозимых наркотиков в область, - отметили в полиции.

Наркополицейские обыскивали почтовые посылки с помощью служебных собак Центра кинологической службы на территории АО «Казпочта».В здании также проходил обыск камер на выявление провоза наркотических средств из входящей и исходящей корреспонденции.В ходе проверки нарушений не выявлено. Такие мероприятия будут продолжены.Полицейские призывают граждан не оставаться равнодушными и активно помогать в борьбе с наркоманией.Напоминаем, что с 1 июня по 31 октября этого года сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022».