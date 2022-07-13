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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:20

Просмотров: 345

Служебные собаки искали наркотики в корреспонденции «Казпочты» в Актау

В здании АО «Казпочта» проводился обыск входящей и исходящей корреспонденции, сообщили в пресс-службе департаменте полиции региона.

Кадр видео
Наркополицейские обыскивали почтовые посылки с помощью служебных собак Центра кинологической службы на территории АО «Казпочта».

В здании также проходил обыск камер на выявление провоза наркотических средств из входящей и исходящей корреспонденции.

В ходе проверки нарушений не выявлено. Такие мероприятия будут продолжены.

- Целью данного мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, усиление мер по борьбе с наркоманией, выявление незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также запрещенных веществ, выявление причастных к этому организованных преступных групп. Благодаря действенным комплексным мерам значительно снижается объем ввозимых наркотиков в область, - отметили в полиции.


Полицейские призывают граждан не оставаться равнодушными и активно помогать в борьбе с наркоманией.

Напоминаем, что с 1 июня по 31 октября этого года сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022».




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