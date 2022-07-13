В Актау нет предприятий для переработки отходов из пластика

Кадр видео
Вывозом пластиковой тары занимается частная компания ТОО «ITprof сервис».
С понедельника обслуживаются контейнеры с 1 по 5 микрорайоны, во вторник - с 6 по 9, и так далее по очереди все микрорайоны.
Заводов по переработке пластика у нас нет, поэтому его отправляют в Россию.
Напомним, на проблемы с вывозом пластика пожаловался местный житель в рубрике «Народные новости».
С понедельника обслуживаются контейнеры с 1 по 5 микрорайоны, во вторник - с 6 по 9, и так далее по очереди все микрорайоны.
Заводов по переработке пластика у нас нет, поэтому его отправляют в Россию.
Напомним, на проблемы с вывозом пластика пожаловался местный житель в рубрике «Народные новости».
Оставьте свой комментарий первым.