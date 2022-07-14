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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:03

Просмотров: 1188

В Актау два пациента состоят на учете с ВИЧ и редким заболеванием

На сегодняшний день в Мангистауском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом на диспансерном учете состоят двое пациентов с редким заболеванием. Диагноз – «Саркома Капоши» на фоне ВИЧ-инфекции. Об этом рассказала Гульбану Кыдыргалиева, врач-инфекционист центра.

_фото из сети Интернет
В настоящее время два пациента 38 и 40 лет с диагнозом «Саркома Капоши» с ВИЧ получают антиретровирусную терапию. Со слов врача, состояние их улучшилось, они продолжают получать лечение.

Как рассказала Гульбану Кыдыргалиева, «Саркома Капоши» – не только симптом последней стадии ВИЧ-инфекции, это самостоятельная иммунозависимая болезнь, провоцирующим фактором которой считается вирус герпеса восьмого типа.

- Опухоль развивается с преимущественным поражением кожных покровов и вовлечением внутренних органов. Характерен молодой возраст, яркость окраски и сочность высыпных элементов. Болезнь чаще встречается у мужчин. Необычна и локализация опухолей: на кончике носа и слизистых оболочках, на твёрдом нёбе и верхних конечностях. Отмечается быстрое течение заболевания с обязательным вовлечением лимфоузлов и внутренних органов, - прокомментировала врач-инфекционист.

В последние годы в Мангистауской области ВИЧ-инфекция, по статистике, передается чаще всего половым путем. К примеру, за шесть месяцев текущего года зарегистрировано 45 случаев ВИЧ-инфекции, из них 60,9% передались гетеросексуальным путем.

В Актау обследование на ВИЧ проводится в областном Центре СПИД на бесплатной и конфиденциальной основе по адресу: 3 мкр., 170 здание, кабинет психо-социальной консультации.



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Комментарии ( 1 )

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K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 14:26
Про До-контактную и пост-контактную профилактику АРВТ-препаратами статья будет?
 
 

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