В Актау два пациента состоят на учете с ВИЧ и редким заболеванием

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В настоящее время два пациента 38 и 40 лет с диагнозом «Саркома Капоши» с ВИЧ получают антиретровирусную терапию. Со слов врача, состояние их улучшилось, они продолжают получать лечение.



Как рассказала Гульбану Кыдыргалиева, «Саркома Капоши» – не только симптом последней стадии ВИЧ-инфекции, это самостоятельная иммунозависимая болезнь, провоцирующим фактором которой считается вирус герпеса восьмого типа.



- Опухоль развивается с преимущественным поражением кожных покровов и вовлечением внутренних органов. Характерен молодой возраст, яркость окраски и сочность высыпных элементов. Болезнь чаще встречается у мужчин. Необычна и локализация опухолей: на кончике носа и слизистых оболочках, на твёрдом нёбе и верхних конечностях. Отмечается быстрое течение заболевания с обязательным вовлечением лимфоузлов и внутренних органов, - прокомментировала врач-инфекционист.



В последние годы в Мангистауской области ВИЧ-инфекция, по статистике, передается чаще всего половым путем. К примеру, за шесть месяцев текущего года зарегистрировано 45 случаев ВИЧ-инфекции, из них 60,9% передались гетеросексуальным путем.



В Актау обследование на ВИЧ проводится в областном Центре СПИД на бесплатной и конфиденциальной основе по адресу: 3 мкр., 170 здание, кабинет психо-социальной консультации.